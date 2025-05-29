Україна досі чекає від росіян меморандум про припинення вогню, а натомість отримує ракети - речник МЗС

Україна досі не отримала від росії їхній варіант меморандуму про припинення вогню. російська сторона постійно змінювала терміни його передачі і врешті заявила, що передасть документ лише під час зустрічі, що не дає Україні змоги підготуватися до переговорного процесу. Про це під час брифінгу повідомив речник МЗС Георгій Тихий передає УНН.

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За словами речника, на сьогодні Україна ще не отримала російську версію меморандуму щодо припинення вогню. Причина полягає у тому, що росіяни самі не визначились, коли вони нададуть цей документ для ознайомлення.

росіяни пообіцяли, що вони надішлють такий документ після зустрічі в Стамбулі, потім вони кажуть, що надішлють його після обміну військовополоненими, цього також не сталося, а зараз вони кажуть, що вони пропонують зустріч і вони представлять документ на зустрічі. Наша позиція дуже проста, ми повинні побачити цей документ - наголосив Тихий.

Він пояснив, що для того аби підготуватися до зустрічі, яка стане продуктивною, українська делегація повинна бачити зміст російського документу та пропозиції рф.

Якщо росіянам нема чого приховувати, якщо це документ, який працює, то не повинно виникнути проблем поділитися цим документом з нами. Це дозволило б нам підготуватися до зустрічі делегацій, щоб вона була змістовною та призвела до результату, а не просто зустріч заради зустрічі. На жаль, досі ми чекаємо на цей документ, якого досі не маємо - підкреслив речник.

Замість цього, наголошує Тихий, росіяни продовжують атакувати Україну ракетами. Причому роблять це, здається, ще більш завзято, ніж до початку переговорного процесу.

Я навіть можу навести вам статистику. З 16 травня по 29 травня, тобто сьогодні, росія випустила близько 120 ракет по Україні. Понад 1500 бойових безпілотників Shahed по українських містах та громадах і понад 2500 керованих авіаційних бомб. Тож поки вони 13 днів, або я не знаю, скільки часу їм знадобилося, готували свої меморандуми та пропозиції, вони водночас запускали в Україну ракети, безпілотники та бомби - зазначив речник.

За його словами, доволі очевидно, що ці дії не схожі на дії країни, яка справді хоче завершити війну. Навпаки, росія усіляко гальмує мирний процес, "зволікає та відмовляється погодитися на повне безумовне припинення вогню".

Україна готова до всього цього. Ми є країною, яка найбільше зацікавлена в досягненні миру. Ми хочемо додати, що це те, про що говорили американці, і європейці: давайте зупинимо вбивства зараз і проведемо змістовний мирний процес. Я думаю, що для будь-кого у світі абсолютно логічно спочатку зупинити вбивства, спочатку має замовкнути зброя, а потім дипломати зможуть знайти рішення - підсумував речник.

Нагадаємо

російська сторона не має наміру передавати свою версію меморандуму щодо мирної угоди між росією та Україною третім країнам, адже не домовлялась про участь третьої сторони, зокрема США, у цьому процесі.