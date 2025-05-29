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Украина до сих пор ждет от россиян меморандум о прекращении огня, а вместо этого получает ракеты - спикер МИД

Киев • УНН

 • 366 просмотра

Украина до сих пор не получила от россии меморандум о прекращении огня, необходимый для подготовки к переговорам. Вместо этого, рф выпустила более 120 ракет, 1500 дронов и 2500 бомб.

Украина до сих пор ждет от россиян меморандум о прекращении огня, а вместо этого получает ракеты - спикер МИД

Украина до сих пор не получила от россии их вариант меморандума о прекращении огня. российская сторона постоянно меняла сроки его передачи и в конце концов заявила, что передаст документ только во время встречи, что не дает Украине возможности подготовиться к переговорному процессу. Об этом во время брифинга сообщил пресс-секретарь МИД Георгий Тихий передает УНН.

Детали

По словам пресс-секретаря, на сегодня Украина еще не получила российскую версию меморандума о прекращении огня. Причина заключается в том, что россияне сами не определились, когда они предоставят этот документ для ознакомления.

россияне пообещали, что они пришлют такой документ после встречи в Стамбуле, потом они говорят, что пришлют его после обмена военнопленными, этого также не произошло, а сейчас они говорят, что они предлагают встречу и они представят документ на встрече. Наша позиция очень проста, мы должны увидеть этот документ

- подчеркнул Тихий.

Он пояснил, что для того, чтобы подготовиться к встрече, которая станет продуктивной, украинская делегация должна видеть содержание российского документа и предложения рф.

Если россиянам нечего скрывать, если это документ, который работает, то не должно возникнуть проблем поделиться этим документом с нами. Это позволило бы нам подготовиться к встрече делегаций, чтобы она была содержательной и привела к результату, а не просто встреча ради встречи. К сожалению, до сих пор мы ждем этот документ, которого до сих пор не имеем

- подчеркнул пресс-секретарь.

Вместо этого, отмечает Тихий, россияне продолжают атаковать Украину ракетами. Причем делают это, кажется, еще более упорно, чем до начала переговорного процесса.

Я даже могу привести вам статистику. С 16 мая по 29 мая, то есть сегодня, россия выпустила около 120 ракет по Украине. Более 1500 боевых беспилотников Shahed по украинским городам и общинам и более 2500 управляемых авиационных бомб. Поэтому пока они 13 дней, или я не знаю, сколько времени им понадобилось, готовили свои меморандумы и предложения, они одновременно запускали в Украину ракеты, беспилотники и бомбы

- отметил пресс-секретарь.

По его словам, довольно очевидно, что эти действия не похожи на действия страны, которая действительно хочет завершить войну. Напротив, россия всячески тормозит мирный процесс, "затягивает и отказывается согласиться на полное безусловное прекращение огня".

Украина готова ко всему этому. Мы страна, которая больше всего заинтересована в достижении мира. Мы хотим добавить, что это то, о чем говорили американцы, и европейцы: давайте остановим убийства сейчас и проведем содержательный мирный процесс. Я думаю, что для любого в мире абсолютно логично сначала остановить убийства, сначала должно замолчать оружие, а потом дипломаты смогут найти решение

- подытожил пресс-секретарь.

Напомним

российская сторона не намерена передавать свою версию меморандума о мирном соглашении между россией и Украиной третьим странам, ведь не договаривалась об участии третьей стороны, в частности США, в этом процессе.

Алена Уткина

Алена Уткина

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