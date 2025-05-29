Украина до сих пор ждет от россиян меморандум о прекращении огня, а вместо этого получает ракеты - спикер МИД
Киев • УНН
Украина до сих пор не получила от россии меморандум о прекращении огня, необходимый для подготовки к переговорам. Вместо этого, рф выпустила более 120 ракет, 1500 дронов и 2500 бомб.
Украина до сих пор не получила от россии их вариант меморандума о прекращении огня. российская сторона постоянно меняла сроки его передачи и в конце концов заявила, что передаст документ только во время встречи, что не дает Украине возможности подготовиться к переговорному процессу. Об этом во время брифинга сообщил пресс-секретарь МИД Георгий Тихий передает УНН.
Детали
По словам пресс-секретаря, на сегодня Украина еще не получила российскую версию меморандума о прекращении огня. Причина заключается в том, что россияне сами не определились, когда они предоставят этот документ для ознакомления.
россияне пообещали, что они пришлют такой документ после встречи в Стамбуле, потом они говорят, что пришлют его после обмена военнопленными, этого также не произошло, а сейчас они говорят, что они предлагают встречу и они представят документ на встрече. Наша позиция очень проста, мы должны увидеть этот документ
Он пояснил, что для того, чтобы подготовиться к встрече, которая станет продуктивной, украинская делегация должна видеть содержание российского документа и предложения рф.
Если россиянам нечего скрывать, если это документ, который работает, то не должно возникнуть проблем поделиться этим документом с нами. Это позволило бы нам подготовиться к встрече делегаций, чтобы она была содержательной и привела к результату, а не просто встреча ради встречи. К сожалению, до сих пор мы ждем этот документ, которого до сих пор не имеем
Вместо этого, отмечает Тихий, россияне продолжают атаковать Украину ракетами. Причем делают это, кажется, еще более упорно, чем до начала переговорного процесса.
Я даже могу привести вам статистику. С 16 мая по 29 мая, то есть сегодня, россия выпустила около 120 ракет по Украине. Более 1500 боевых беспилотников Shahed по украинским городам и общинам и более 2500 управляемых авиационных бомб. Поэтому пока они 13 дней, или я не знаю, сколько времени им понадобилось, готовили свои меморандумы и предложения, они одновременно запускали в Украину ракеты, беспилотники и бомбы
По его словам, довольно очевидно, что эти действия не похожи на действия страны, которая действительно хочет завершить войну. Напротив, россия всячески тормозит мирный процесс, "затягивает и отказывается согласиться на полное безусловное прекращение огня".
Украина готова ко всему этому. Мы страна, которая больше всего заинтересована в достижении мира. Мы хотим добавить, что это то, о чем говорили американцы, и европейцы: давайте остановим убийства сейчас и проведем содержательный мирный процесс. Я думаю, что для любого в мире абсолютно логично сначала остановить убийства, сначала должно замолчать оружие, а потом дипломаты смогут найти решение
Напомним
российская сторона не намерена передавать свою версию меморандума о мирном соглашении между россией и Украиной третьим странам, ведь не договаривалась об участии третьей стороны, в частности США, в этом процессе.