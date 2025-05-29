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россия не делится своим меморандумом, потому что он содержит ультиматумы - Тихий

Киев • УНН

 • 744 просмотра

Украина ждет российский документ о прекращении огня, но россияне не спешат делиться им. Вероятно, он содержит ультиматумы, которые могут остановить мирный процесс.

россия не делится своим меморандумом, потому что он содержит ультиматумы - Тихий

Украина ждет российскую версию документа о прекращении огня, чтобы сделать следующий раунд переговоров более эффективным. В то же время россияне не спешат делиться ею из-за того, что, скорее всего, она полна ультиматумов и требований. Об этом во время брифинга сообщил спикер МИД Георгий Тихий передает УНН.

Ну, есть объяснение, почему они воздерживаются от этого. Потому что, видимо, единственный способ объяснить это – они боятся поделиться этим, потому что чувствуют, что документ или что-то вроде там содержит ультиматумы, какие-то требования и что-то, что, вероятно, является разновидностью ультиматумов. И они понимают, что этот документ нужен не для продвижения мирного процесса, а для того, чтобы остановить мирный процесс 

– отметил Тихий.

Он подчеркнул, что Украина в свою очередь распространяет документ и не является препятствием в переговорном процессе.

Именно российская сторона постоянно выдвигает требования, условия, места. Мы поделимся этим, мы не поделимся тем. Мы поделимся этим только там, только в этом месте, только в ту дату 

– добавил спикер.

К сожалению, мы имеем дело со страной, которая нарушает собственные обязательства, потому что опять же, это было договорено, и россияне сами говорили, что поделятся документом, который будет основой для переговоров 

– подчеркнул он.

Ранее УНН писал, что Украина до сих пор не получила от россии их вариант меморандума о прекращении огня. российская сторона постоянно меняла сроки его передачи и в конце концов заявила, что передаст документ только во время встречи, что не дает Украине возможности подготовиться к переговорному процессу.

Алена Уткина

Алена Уткина

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