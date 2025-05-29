рф не передала обещанный меморандум: очередной российский обман и еще одна причина для санкций - Зеленский

россия снова обманула международных партнеров, не передав обещанный меморандум даже после многочисленных обещаний Соединенным Штатам и другим странам. Об этом на своей странице в Telegram сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

Детали

Президент отметил, что сегодня состоялось совещание с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, министром иностранных дел Андреем Сибигой и руководителем Офиса Ермаком по дипломатической работе. На этой неделе, по словам Зеленского, готовятся и другие встречи с коллегами. Также были сегодня разговоры с американскими и европейскими партнерами, отмечает Президент.

Всем надо говорить честно – всем в мире, и особенно тем, кто поддержал прекращение огня. россия затягивает войну и делает все, чтобы просто обмануть страны, которые еще пытаются влиять на москву словом, а не давлением. Слова с москвой не работают. Даже так называемый меморандум, который они обещали и вроде бы больше недели готовили, до сих пор никто не видел. Украине не передали. Нашим партнерам не передали. Даже Турции - говорится в заметке.

Зеленский подчеркнул, что россияне обещали абсолютно противоположное и прежде всего – обещание было предоставлено США, непосредственно Трампу.

Очередной российский обман. Все они делают, чтобы встречи были пустыми. И это еще одна причина, чтобы были достаточные санкции – достаточное давление на россию - добавил Зеленский.

россия не делится своим меморандумом, потому что он содержит ультиматумы - Тихий