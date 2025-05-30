Україна наполягає на участі США та ЄС у переговорах з росією: Єрмак поспілкувався з Віткоффом

Україна наполягає на важливості присутності представників США та Європейського Союзу під час чергового раунду переговорів з росією щодо миру в Україні. Про це керівник Офісу Президента Андрій Єрмак поінформував радників лідерів Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії, повідомляється на сайті глави держави, інформує УНН.

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Зазначається, що сторони обговорили дипломатичну роботу задля досягнення справедливого й тривалого миру та підготовку до перемовин із російською стороною.

Андрій Єрмак також зауважив, що поінформував про позицію України спецпредставника президента США Стівена Віткоффа. Керівник Офісу Президента наголосив: важливо, щоб за столом переговорів були представники Сполучених Штатів та Європи - йдеться у повідомленні.

Керівник Офісу Президента зазначив, що для результативності наступної зустрічі Україна повинна отримати документ від росії до її початку, а також розуміти склад російської делегації.

Нагадаємо

Днями міністр оборони Рустем Умеров передав помічнику президента росії володимиру мединському документ, що відображає українську позицію щодо припинення вогню. російська сторона має ще як мінімум чотири дні, щоб передати Україні для обробки їх документ.

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