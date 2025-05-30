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Украина настаивает на участии США и ЕС в переговорах с россией: Ермак пообщался с Виткоффом

Киев • УНН

 • 188 просмотра

Андрей Ермак подчеркнул важность присутствия представителей США и ЕС на переговорах с россией. Украина ждет от рф документ о прекращении огня.

Украина настаивает на участии США и ЕС в переговорах с россией: Ермак пообщался с Виткоффом

Украина настаивает на важности присутствия представителей США и Европейского Союза во время очередного раунда переговоров с россией по поводу мира в Украине. Об этом руководитель Офиса Президента Андрей Ермак проинформировал советников лидеров Великобритании, Германии, Франции и Италии, сообщается на сайте главы государства, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что стороны обсудили дипломатическую работу для достижения справедливого и длительного мира и подготовку к переговорам с российской стороной.

Андрей Ермак также отметил, что проинформировал о позиции Украины спецпредставителя президента США Стивена Виткоффа. Руководитель Офиса Президента подчеркнул: важно, чтобы за столом переговоров были представители Соединенных Штатов и Европы

- говорится в сообщении.

Руководитель Офиса Президента отметил, что для результативности следующей встречи Украина должна получить документ от россии до ее начала, а также понимать состав российской делегации.

Напомним

На днях министр обороны Рустем Умеров передал помощнику президента россии владимиру мединскому документ, отражающий украинскую позицию по прекращению огня. российская сторона имеет еще как минимум четыре дня, чтобы передать Украине для обработки их документ.

Глава ОП обсудил с советниками лидеров ЕС подготовку к переговорам с рф: детали29.05.25, 22:56 • 1078 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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