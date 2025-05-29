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Глава ОП обсудил с советниками лидеров ЕС подготовку к переговорам с рф: детали

Киев • УНН

 • 496 просмотра

Андрей Ермак провел разговор с советниками лидеров Великобритании, Германии, Франции и Италии. Он подчеркнул важность присутствия США и Европы за столом переговоров.

Глава ОП обсудил с советниками лидеров ЕС подготовку к переговорам с рф: детали

Глава Офиса Президента Андрей Ермак провел разговор с советниками лидеров Великобритании, Германии, Франции и Италии. Речь шла о подготовке к переговорам с российской стороной. Руководитель ОП подчеркнул: важно, чтобы за столом переговоров были представители Соединенных Штатов и Европы, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Детали

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником Премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности Джонатаном Пауэллом, советником канцлера Германии по вопросам внешней политики и безопасности Гюнтером Зауттером, дипломатическим советником Президента Франции Эммануэлем Бонном и дипломатическим советником Председателя Совета министров Италии Пьетро Карини.

Стороны обсудили дипломатическую работу для достижения справедливого и длительного мира и подготовку к переговорам с российской стороной.

Ермак подчеркнул, что россия до сих пор не передала Украине так называемый "меморандум" с ее видением шагов к прекращению огня, хотя была договоренность сделать это после завершения обмена пленными. В то же время российская сторона уже получила документ, отражающий украинскую позицию. 

Руководитель Офиса Президента отметил, что для результативности следующей встречи Украина должна получить документ от России до ее начала, а также понимать состав российской делегации. 

"Украина готова быть на следующей встрече, но мы хотим вести конструктивную дискуссию. Это означает, что важно получить российский проект. Времени достаточно – на подготовку и отправку документов достаточно четырех дней", – добавил он.

Ермак также отметил, что проинформировал о позиции Украины спецпредставителя Президента США Стивена Виткоффа. Руководитель Офиса Президента подчеркнул: важно, чтобы за столом переговоров были представители Соединенных Штатов и Европы. 

Присоединятся ли США к новому этапу переговоров Украины и россии в Стамбуле? В Белом доме ответили29.05.25, 22:02 • 810 просмотров

Добавим

россия предложила провести новый раунд переговоров с Украиной 2 июня. Во время первого раунда российскую делегацию возглавлял помощник президента владимир мединский.

Как сообщал УНН, министр обороны Рустем Умеров передал помощнику президента россии владимира путина владимиру мединскому документ, отражающий украинскую позицию по прекращению огня. Российская сторона имеет еще как минимум четыре дня, чтобы передать Украине для обработки их документ. 

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
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