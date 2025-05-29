Глава ОП обговорив з радниками лідерів ЄС підготовку до переговорів з рф: деталі
Київ • УНН
Андрій Єрмак провів розмову з радниками лідерів Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії. Він наголосив на важливості присутності США та Європи за столом переговорів.
Глава Офісу Президента Андрій Єрмак провів розмову з радниками лідерів Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії. Йшлося про підготовку до перемовин із російською стороною. Керівник ОП наголосив: важливо, щоб за столом переговорів були представники Сполучених Штатів та Європи, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.
Деталі
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником Прем’єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Джонатаном Пауеллом, радником канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики та безпеки Гюнтером Зауттером, дипломатичним радником Президента Франції Еммануелем Бонном та дипломатичним радником Голови Ради міністрів Італії П’єтро Каріні.
Сторони обговорили дипломатичну роботу задля досягнення справедливого й тривалого миру та підготовку до перемовин із російською стороною.
Єрмак наголосив, що Росія досі не передала Україні так званий "меморандум" з її баченням кроків до припинення вогню, хоч була домовленість зробити це після завершення обміну полоненими. Водночас російська сторона вже отримала документ, який відображає українську позицію.
Керівник Офісу Президента зазначив, що для результативності наступної зустрічі Україна повинна отримати документ від Росії до її початку, а також розуміти склад російської делегації.
"Україна готова бути на наступній зустрічі, але ми хочемо вести конструктивну дискусію. Це означає, що важливо отримати російський проєкт. Часу достатньо – на підготовку та відправку документів достатньо чотирьох днів", – додав він.
Єрмак також зауважив, що поінформував про позицію України спецпредставника Президента США Стівена Віткоффа. Керівник Офісу Президента наголосив: важливо, щоб за столом переговорів були представники Сполучених Штатів та Європи.
Чи долучаться США до нового етапу переговорів України та рф у Стамбулі? У Білому домі відповіли29.05.25, 22:02 • 924 перегляди
Додамо
росія запропонувала провести новий раунд переговорів з Україною 2 червня. Під час першого раунду російську делегацію очолював помічник президента володимир мединський.
Як повідомляв УНН, міністр оборони Рустем Умеров передав помічнику президента росії володимира путіна володимиру мединському документ, що відображає українську позицію щодо припинення вогню. Російська сторона має ще як мінімум чотири дні, щоб передати Україні для обробки їх документ.