Подготовка ко второму туру переговоров с рф в Стамбуле: что известно на данный момент

В столице Турции Стамбуле в понедельник, 2 июня, ожидается следующий раунд переговоров между Украиной и россией. Наше государство, которое неоднократно заявляло о своей приверженности переговорному процессу, заявило о готовности к новой встрече с представителями государства-агрессора. Чего стоит ожидать от очередного этапа переговоров - выяснял журналист УНН.

Позиция Украины

После заявления главы российского мида сергея лаврова, что российская делегация будет в Стамбуле 2 июня, министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что наше государство не против встречи с россиянами. При этом он отметил, что Украина до сих пор ждет "меморандум", в котором россия представит свое видение прекращения огня.

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Мы не против встреч с россиянами и ожидаем их "меморандум", чтобы встреча не была пустой и могла реально приблизить завершение войны. Российская сторона имеет еще по меньшей мере четыре дня до вылета, чтобы передать нам для обработки их документ. Украина всегда была и всегда будет максимально конструктивной - отметил Умеров.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак во время телефонного разговора обсудил подготовку к новым переговорам с россией с представителями Великобритании, Германии, Франции и Италии.

Во время этого разговора Ермак обратил внимание партнеров на тот факт, что россия до сих пор не передала Украине так называемый "меморандум" с ее видением шагов к прекращению огня. Глава ОП напомнил, что была договоренность сделать это после завершения обмена пленными. В то же время российская сторона уже получила документ, который отражает украинскую позицию.

Глава МИД Украины Андрей Сибига призвал представителей государства-агрессора не ждать понедельника, а передать Киеву российский "меморандум" о прекращении огня.

Зачем ждать понедельника? Если россияне наконец выработали свой "меморандум" - после десяти дней раздумий и ударов против Украины - его можно сразу передать нам - подчеркнул Сибига.

В Киеве, по его словам, ожидают, что российская сторона не сорвет следующую встречу и "немедленно подаст свои предложения на рассмотрение, как это и было договорено ранее".

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Россию будет представлять та же делегация

Что касается российской стороны, то пресс-секретарь мид государства-агрессора мария захарова заявила, что россию в Стамбуле будет представлять та же делегация, что и в прошлый раз.

"На новые переговоры в Стамбул от россии поедет та же делегация", - сообщила Захарова в эфире российского госканала.

При этом по информации росСМИ, москва готова подать меморандум во время второго раунда возобновленных прямых переговоров. Также кремль пока не намерен говорить, какие условия он будет выдвигать для прекращения огня и содержатся ли эти требования в российском проекте меморандума.

Стоит также напомнить, что одной из принципиальных позиций россии является отказе от переговоров в Ватикане, Швейцарии или любой другой переговорной платформе, кроме Стамбула.

Кто еще приеду в Стамбул

Специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог сообщил, что в следующем раунде мирных переговоров между Украиной и россией в Стамбуле примут участие советники по безопасности от США, Франции, Германии и Великобритании.

Келлог отметил, что по его словам, эта группа ранее принимала участие в формировании украинского варианта "меморандума" с 22 пунктами во время встреч в Лондоне и Париже.

Я бы посоветовал Киеву воздержаться от заявлений о том, что Украина не будет участвовать в мирных переговорах с россией. Вы должны показать, что настроены серьезно. Главная цель переговоров - достичь прекращения огня и прекратить убийства - сказал дипломат.

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Он также подчеркнул, что препятствием для проведения переговоров является отсутствие российской версии так называемого "меморандума".

При этом исполняющий обязанности заместителя постоянного представителя Соединенных Штатов Америки при ООН Джон Келли во время заседания Совета безопасности Организации объединенных наций заявил, что США рассматривают возможность выхода из переговоров по установлению мира в Украине в случае принятия россией "неправильного решения продолжать катастрофическую войну".

По его словам, если россия продолжит войну в Украине, переговорные усилия со стороны Вашингтона могут быть прекращены.

Стоит отметить, что в Белом доме пока не подтверждают, присоединятся ли представители США к новому этапу переговоров между Украиной и рф в Стамбуле

Переговоры в Стамбуле: какой была первая встреча

Общаясь после первого тура переговоров в Стамбуле с журналистами, Умеров заявил, что во время этой встречи обсуждались прекращение огня и обмен пленными.

"Вопрос прекращения огня и обмена. Эти два вопроса обсуждались", - сказал Умеров.

На вопрос, какой порядок дня следующих переговоров, будут ли выноситься новые темы, Умеров ответил: "Скоро сообщим".

В настоящее время, масштабный обмен военнопленными в формате "1000 на 1000" по сути является единственным конкретным результатом переговоров между Украиной и россией.

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