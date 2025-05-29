Рубио в разговоре с лавровым призвал к добросовестному диалогу с Украиной - Госдеп

Государственный секретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с министром иностранных дел россии сергеем лавровым, в ходе которого призвал к конструктивному диалогу с Украиной. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепа Тэмми Брюс, передает УНН.

Детали

В заявлении отмечается, что Рубио приветствовал недавний обмен пленными между Украиной и россией в формате "1000 на 1000", который состоялся в минувшие выходные.

Госсекретарь повторил призывы президента Трампа к конструктивному, добросовестному диалогу с Украиной как единственному пути к прекращению этой войны - говорится в сообщении.

Напомним

Ранее сообщалось, что 28 мая Глава Госдепа США Марко Рубио провел разговор с главным дипломатом рф сергеем савровым. В частности, речь шла о подготовке российской стороной конкретных предложений к очередному раунду прямых переговоров с Украиной в Стамбуле.