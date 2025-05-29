Рубио в разговоре с лавровым призвал к добросовестному диалогу с Украиной - Госдеп

$41.590.09
47.080.23
ukenru
Новая встреча в формате "Рамштайн" пройдет 4 июня - НАТО
08:40 • 12051 просмотра

Новая встреча в формате "Рамштайн" пройдет 4 июня - НАТО

Эксклюзив
08:12 • 18173 просмотра

Когда отказ от глютена - не о моде: что такое целиакия и как с ней жить

06:00 • 34257 просмотра

Начнётся ли лето с магнитных бурь: даты и интенсивность геомагнитных колебаний в июне

28 мая, 17:16 • 51806 просмотра

Трамп заявил, что готов к переговорам с Зеленским и Путиным

Эксклюзив
28 мая, 14:57 • 96093 просмотра

Окончание "торгового безвиза" между Украиной и ЕС: эксперт назвал возможные варианты развития ситуации

Эксклюзив
28 мая, 12:43 • 99816 просмотра

"Серая" экономия: юрист рассказал о главных признаках схем с дроблением бизнеса в торговле техникой

28 мая, 10:11 • 110172 просмотра

Я готов к трехсторонней встрече с Трампом и Путиным - Зеленский

Эксклюзив
28 мая, 09:43 • 100302 просмотра

Прокуратура требует активизировать расследование в отношении главного юриста НБУ Зимы

Эксклюзив
28 мая, 07:55 • 171054 просмотра

Галущенко о возможных планах рф перезапустить ЗАЭС: "Могут привести к непредсказуемым последствиям"

Эксклюзив
28 мая, 06:00 • 73763 просмотра

Усиление лимитов на переводы с карты на карту с июня: экономист опроверг мифы и объяснил на кого это повлияет

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
3.7м/с
64%
743мм
Популярные новости

В санкт-петербурге масштабный пожар на стратегическом заводе "авангард": что известно

29 мая, 00:27 • 31731 просмотра

Суд США приостановил действие большинства импортных тарифов Трампа

29 мая, 00:59 • 15882 просмотра

В ночь на 29 мая москву атаковали беспилотники: под удар попал жилой комплекс

29 мая, 02:03 • 69626 просмотра

В Николаевской области задержали мужчину за изнасилование односельчанки: подробности

29 мая, 02:35 • 40224 просмотра

Хейли Бибер продала бренд Rhode за миллиард долларов

06:22 • 16161 просмотра
публикации

Начнётся ли лето с магнитных бурь: даты и интенсивность геомагнитных колебаний в июне

06:00 • 34250 просмотра

Что приготовить в мультиварке: проверенные рецепты для ужина

28 мая, 14:15 • 128588 просмотра

"Бетис" - "Челси": анонс финала Лиги конференций

28 мая, 05:00 • 206476 просмотра

Иск к Sony за право торговать “серой” техникой и избиение покупателя: кто стоит за сетью Stylus

27 мая, 15:12 • 216992 просмотра

Топ трендов выпускной моды 2025: что актуально и сколько стоит

27 мая, 14:30 • 221357 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Джон Хили

Марк Рютте

Виталий Ким

Павел Дуров

Иван Федоров

Актуальные места

Харьковская область

Румыния

Николаевская область

Берлин

Киев

Реклама
УНН Lite

"Playing God" с музыкой Nube получает право на участие в "Оскаре" после победы на Animayo

07:36 • 7242 просмотра

Хейли Бибер продала бренд Rhode за миллиард долларов

06:22 • 16454 просмотра

The Last Of Us: создатели сериала намекнули на возвращение Педро Паскаля в третьем сезоне

28 мая, 13:39 • 79909 просмотра

Предательство после почти 30 лет вместе: экс-жена Хью Джекмана рассказала детали о причинах развода

28 мая, 08:54 • 140466 просмотра

Призрак в Беверли-Хиллз: Пэрис Хилтон напугана тем, что ее двухлетний сын видит мистических существ

27 мая, 17:27 • 79320 просмотра
Актуальное

Телеграмма

Dassault Rafale

Дассо Мираж 2000

Нью-Йорк Таймс

ЧатГПТ

Рубио в разговоре с лавровым призвал к добросовестному диалогу с Украиной - Госдеп

Киев • УНН

 • 1358 просмотра

Госсекретарь США Марко Рубио провел разговор с лавровым и призвал к конструктивному диалогу с Украиной. Он также приветствовал обмен пленными между странами.

Рубио в разговоре с лавровым призвал к добросовестному диалогу с Украиной - Госдеп

Государственный секретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с министром иностранных дел россии сергеем лавровым, в ходе которого призвал к конструктивному диалогу с Украиной. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепа Тэмми Брюс, передает УНН.

Детали

В заявлении отмечается, что Рубио приветствовал недавний обмен пленными между Украиной и россией в формате "1000 на 1000", который состоялся в минувшие выходные.

Госсекретарь повторил призывы президента Трампа к конструктивному, добросовестному диалогу с Украиной как единственному пути к прекращению этой войны 

- говорится в сообщении.

Напомним

Ранее сообщалось, что 28 мая Глава Госдепа США Марко Рубио провел разговор с главным дипломатом рф сергеем савровым. В частности, речь шла о подготовке российской стороной конкретных предложений к очередному раунду прямых переговоров с Украиной в Стамбуле.

Алина Волянская

Алина Волянская

Войнаполитика
Марко Рубио
Дональд Трамп
Стамбул
Соединенные Штаты
Украина
Brent
$64.97
Bitcoin
$108,542.40
S&P 500
$5,909.48
Tesla
$358.81
Газ TTF
$36.69
Золото
$3,306.30
Ethereum
$2,722.29