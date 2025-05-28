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Трамп заявив, що готовий до переговорів із Зеленським та путіним
17:16 • 11127 перегляди

Трамп заявив, що готовий до переговорів із Зеленським та путіним

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Підготовка пропозицій росії до нового раунду переговорів із Україною: про що лавров говорив із Рубіо

Київ • УНН

 • 686 перегляди

Голова Держдепу США Марко Рубіо провів розмову з Лавровим щодо підготовки пропозицій до переговорів України та росії в Стамбулі. Рубіо наголосив на прагненні Трампа завершити конфлікт.

Підготовка пропозицій росії до нового раунду переговорів із Україною: про що лавров говорив із Рубіо

Глава Держдепу США Марко Рубіо провів розмову із головним дипломатом рф сергієм лавровим. Йшлося про підготовку російською стороною конкретних пропозицій до чергового раунду прямих переговорів з Україною у Стамбулі, передає УНН із посиланням на мзс рф.

Деталі

За даними мзс рф, лавров поінформував Рубіо про хід реалізації домовленостей президента росії володимира путіна та президента США Дональда Трампа від 19 травня, а також про підготовку російською стороною конкретних пропозицій до чергового раунду прямих російсько-українських переговорів у Стамбулі.

Рубіо, у свою чергу, наголосив на націленості Трампа на якнайшвидше завершення українського конфлікту та висловив готовність Вашингтона сприяти зближенню позицій сторін, додали у мзс рф.

У ході бесіди було також порушено актуальні питання двостороннього порядку денного.

Сторони підтвердили взаємний настрій на продовження конструктивного та взаємоповажного діалогу між зовнішньополітичними відомствами росії та США - резюмували у російському дипвідомстві.

Раніше

Глава мзс рф сергій лавров заявив, що другий раунд переговорів між росією та Україною може пройти у Стамбулі 2 червня. 

росія не передаватиме свою версію меморандуму третім країнам – мзс рф28.05.25, 19:28 • 1636 переглядiв

Нагадаємо

За заявою Кіта Келлога, українська сторона підготувала свою частину меморандуму щодо досягнення мирної угоди та надала її США. Водночас російська сторона ще не передала свою частину документа Сполученим Штатам.

Наступний раунд переговорів між Україною та рф має відбутися після того, як обидві частини документа будуть вивчені. За словами Келлога, американська сторона воліла б аби перемовини у Ватикані, однак росіяни відмовилися від цієї пропозиції. Тож він може відбутися в Женеві.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаПолітика
Кіт Келлогг
Марко Рубіо
Вашингтон
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