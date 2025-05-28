Підготовка пропозицій росії до нового раунду переговорів із Україною: про що лавров говорив із Рубіо

Глава Держдепу США Марко Рубіо провів розмову із головним дипломатом рф сергієм лавровим. Йшлося про підготовку російською стороною конкретних пропозицій до чергового раунду прямих переговорів з Україною у Стамбулі, передає УНН із посиланням на мзс рф.

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За даними мзс рф, лавров поінформував Рубіо про хід реалізації домовленостей президента росії володимира путіна та президента США Дональда Трампа від 19 травня, а також про підготовку російською стороною конкретних пропозицій до чергового раунду прямих російсько-українських переговорів у Стамбулі.

Рубіо, у свою чергу, наголосив на націленості Трампа на якнайшвидше завершення українського конфлікту та висловив готовність Вашингтона сприяти зближенню позицій сторін, додали у мзс рф.

У ході бесіди було також порушено актуальні питання двостороннього порядку денного.

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Раніше

Глава мзс рф сергій лавров заявив, що другий раунд переговорів між росією та Україною може пройти у Стамбулі 2 червня.

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Нагадаємо

За заявою Кіта Келлога, українська сторона підготувала свою частину меморандуму щодо досягнення мирної угоди та надала її США. Водночас російська сторона ще не передала свою частину документа Сполученим Штатам.

Наступний раунд переговорів між Україною та рф має відбутися після того, як обидві частини документа будуть вивчені. За словами Келлога, американська сторона воліла б аби перемовини у Ватикані, однак росіяни відмовилися від цієї пропозиції. Тож він може відбутися в Женеві.