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Трамп заявил, что готов к переговорам с Зеленским и Путиным
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Трамп заявил, что готов к переговорам с Зеленским и Путиным

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Подготовка предложений россии к новому раунду переговоров с Украиной: о чем лавров говорил с Рубио

Киев • УНН

 • 618 просмотра

Глава Госдепа США Марко Рубио провел разговор с Лавровым о подготовке предложений к переговорам Украины и россии в Стамбуле. Рубио отметил стремление Трампа завершить конфликт.

Подготовка предложений россии к новому раунду переговоров с Украиной: о чем лавров говорил с Рубио

Глава Госдепа США Марко Рубио провел разговор с главным дипломатом рф сергеем лавровым. Речь шла о подготовке российской стороной конкретных предложений к очередному раунду прямых переговоров с Украиной в Стамбуле, передает УНН со ссылкой на мид рф.

Детали

По данным мид рф, лавров проинформировал Рубио о ходе реализации договоренностей президента россии владимира путина и президента США Дональда Трампа от 19 мая, а также о подготовке российской стороной конкретных предложений к очередному раунду прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле.

Рубио, в свою очередь, отметил нацеленность Трампа на скорейшее завершение украинского конфликта и выразил готовность Вашингтона способствовать сближению позиций сторон, добавили в мид рф.

В ходе беседы были также затронуты актуальные вопросы двусторонней повестки дня.

Стороны подтвердили взаимный настрой на продолжение конструктивного и взаимоуважительного диалога между внешнеполитическими ведомствами россии и США – резюмировали в российском дипведомстве.

Ранее

Глава мид рф сергей лавров заявил, что второй раунд переговоров между россией и Украиной может пройти в Стамбуле 2 июня. 

россия не будет передавать свою версию меморандума третьим странам – мид рф28.05.25, 19:28 • 1636 просмотров

Напомним

По заявлению Кита Келлога, украинская сторона подготовила свою часть меморандума по достижению мирного соглашения и предоставила ее США. В то же время российская сторона еще не передала свою часть документа Соединенным Штатам.

Следующий раунд переговоров между Украиной и рф должен состояться после того, как обе части документа будут изучены. По словам Келлога, американская сторона предпочла бы переговоры в Ватикане, однако россияне отказались от этого предложения. Поэтому он может состояться в Женеве.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
Кит Келлогг
Марко Рубио
Вашингтон
Дональд Трамп
Стамбул
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