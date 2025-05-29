Рубіо у розмові з лавровим закликав до добросовісного діалогу з Україною - Держдеп

Державний секретар США Марко Рубіо провів телефонну розмову з міністром закордонних справ росії сергієм лавровим, під час якої закликав до конструктивного діалогу з Україною. Про це йдеться у заяві речниці Держдепу Теммі Брюс, передає УНН.

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У заяві зазначається, що Рубіо привітав нещодавній обмін полоненими між Україною та росією у форматі "1000 на 1000", який відбувся минулими вихідними.

Держсекретар повторив заклики президента Трампа до конструктивного, сумлінного діалогу з Україною як єдиного шляху до припинення цієї війни - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що 28 травня Глава Держдепу США Марко Рубіо провів розмову із головним дипломатом рф сергієм лавровим. Зокрема, йшлося про підготовку російською стороною конкретних пропозицій до чергового раунду прямих переговорів з Україною у Стамбулі.