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У рф заявили, що на нові переговори з Україною до Стамбула поїде та ж делегація

Київ • УНН

 • 1410 перегляди

марія захарова повідомила, що делегація росії залишиться тією ж на переговорах у Стамбулі. Раніше рф запропонувала провести новий раунд переговорів 2 червня.

У рф заявили, що на нові переговори з Україною до Стамбула поїде та ж делегація

До Стамбула на нові переговори від росії поїде та ж сама делегація. Про це повідомила речниця мзс рф марія захарова, передає УНН з посиланням на росЗМІ.

... на нові переговори до Стамбула від росії поїде та ж сама делегація 

- повідомила представниця мзс рф в ефірі російського держканалу.

Додамо

росія запропонувала провести новий раунд переговорів з Україною 2 червня. Під час першого раунду російську делегацію очолював помічник президента володимир мединський.

рф не передала обіцяний меморандум: черговий російський обман і ще одна причина для санкцій - Зеленський29.05.2025, 19:40 • 1184 перегляди

Як повідомляв УНН, міністр оборони Рустем Умеров передав помічнику президента росії володимира путіна володимиру мединському документ, що відображає українську позицію щодо припинення вогню. Російська сторона має ще як мінімум чотири дні, щоб передати Україні для обробки їх документ. 

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