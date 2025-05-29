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В рф заявили, что на новые переговоры с Украиной в Стамбул поедет та же делегация

Киев • УНН

 • 1064 просмотра

мария захарова сообщила, что делегация россии останется прежней на переговорах в Стамбуле. Ранее рф предложила провести новый раунд переговоров 2 июня.

В рф заявили, что на новые переговоры с Украиной в Стамбул поедет та же делегация

В Стамбул на новые переговоры от россии поедет та же делегация. Об этом сообщила спикер мид рф мария захарова, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

... на новые переговоры в Стамбул от России поедет та же делегация 

- сообщила представительница мид рф в эфире российского госканала.

Добавим

россия предложила провести новый раунд переговоров с Украиной 2 июня. В ходе первого раунда российскую делегацию возглавлял помощник президента владимир мединский.

рф не передала обещанный меморандум: очередной российский обман и еще одна причина для санкций - Зеленский29.05.2025, 19:40 • 888 просмотров

Как сообщал УНН, министр обороны Рустем Умеров передал помощнику президента россии владимира путина владимиру мединскому документ, отражающий украинскую позицию по прекращению огня. Российская сторона имеет еще как минимум четыре дня, чтобы передать Украине для обработки их документ. 

Антонина Туманова

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