Переговори України та росії: США, Британія, Франція та Німеччина будуть присутні на рівні радників з безпеки - Келлог

$41.590.09
47.080.23
ukenru
Як пройде останній дзвоник 2025 року в Україні: безпека та особливості регіонів
29 травня, 13:16 • 105687 перегляди

Як пройде останній дзвоник 2025 року в Україні: безпека та особливості регіонів

29 травня, 10:11 • 134117 перегляди

Серед громадян, які повторно проходять ВЛК, 99% визнаються придатними до військової служби - Веніславський

29 травня, 08:40 • 125379 перегляди

Нова зустріч у форматі "Рамштайн" пройде 4 червня - НАТО

Ексклюзив
29 травня, 08:12 • 115572 перегляди

Коли відмова від глютену - не про моду: що таке целіакія і як із нею жити

29 травня, 06:00 • 201837 перегляди

Чи почнеться літо із магнітних бур: дати та інтенсивність геомагнітних коливань у червні

28 травня, 17:16 • 104255 перегляди

Трамп заявив, що готовий до переговорів із Зеленським та путіним

Ексклюзив
28 травня, 14:57 • 127798 перегляди

Закінчення "торговельного безвізу" між Україною та ЄС: експерт назвав можливі варіанти розвитку ситуації

Ексклюзив
28 травня, 12:43 • 111814 перегляди

"Сіра" економія: юрист розповів про головні ознаки схем із дроблення бізнесу в торгівлі технікою

28 травня, 10:11 • 116663 перегляди

Я готовий до тристоронньої зустрічі з Трампом і путіним - Зеленський

Ексклюзив
28 травня, 09:43 • 102396 перегляди

Прокуратура вимагає активізувати розслідування щодо головного юриста НБУ Зими

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+14°
0м/с
92%
746мм
Популярнi новини

росія цього місяця просувається найшвидшими темпами з листопада 2024 року – NYT

29 травня, 17:57 • 2826 перегляди

рф, відмовляючись від припинення вогню, може опинитися в дещо більш невигідному становищі в очах США - Фідан

29 травня, 18:07 • 2388 перегляди

Ситуація на Сумщині: бойові дії тривають на окремих ділянках кордону, противник діє малими групами

29 травня, 18:27 • 3088 перегляди

Привласнили та “відмили” кошти однієї з найбільших нафтопереробних компаній України: правоохоронці провели майже 50 обшуків

29 травня, 20:30 • 5194 перегляди

Дуда: Українці майже не знають про Волинську трагедію, Польща ніколи не вважатиме ОУН-УПА борцями за свободу України

29 травня, 21:11 • 12604 перегляди
Публікації

Як пройде останній дзвоник 2025 року в Україні: безпека та особливості регіонів

29 травня, 13:16 • 105679 перегляди

Чи почнеться літо із магнітних бур: дати та інтенсивність геомагнітних коливань у червні

29 травня, 06:00 • 201832 перегляди

Що приготувати в мультиварці: перевірені рецепти для вечері

28 травня, 14:15 • 211416 перегляди

"Бетіс" - "Челсі": анонс фіналу Ліги конференцій

28 травня, 05:00 • 287589 перегляди

Позов до Sony за право торгувати “сірою” технікою та побиття покупця: хто стоїть за мережею Stylus

27 травня, 15:12 • 298086 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Хакан Фідан

Андрій Сибіга

Урсула фон дер Ляєн

Лісовий Оксен Васильович

Олег Синєгубов

Актуальні місця

Харківська область

Нідерланди

Європа

Київ

Суми

Реклама
УНН Lite

"Playing God" з музикою Nube отримує право на участь в "Оскарі" після перемоги на Animayo

29 травня, 07:36 • 108499 перегляди

Гейлі Бібер продала бренд Rhode за мільярд доларів

29 травня, 06:22 • 101219 перегляди

The Last Of Us: творці серіалу натякнули на повернення Педро Паскаля у третьому сезоні

28 травня, 13:39 • 114440 перегляди

Зрада після майже 30 років разом: ексдружина Г'ю Джекмана розповіла деталі про причини розлучення

28 травня, 08:54 • 171995 перегляди

Привид у Беверлі-Гіллз: Періс Гілтон налякана тим, що її дворічний син бачить містичних істот

27 травня, 17:27 • 108193 перегляди
Актуальне

Туполєв Ту-22М

Ту-95

Ту-160

Су-34

Шахед-136

Переговори України та росії: США, Британія, Франція та Німеччина будуть присутні на рівні радників з безпеки - Келлог

Київ • УНН

 • 1250 перегляди

На мирних переговорах України та росії 2 червня будуть радники з безпеки США, Франції, Німеччини та Британії. Росія досі не надала свій варіант меморандуму.

Переговори України та росії: США, Британія, Франція та Німеччина будуть присутні на рівні радників з безпеки - Келлог

На наступному раунді мирних переговорів між Україною та росією, які заплановані на 2 червня у Стамбулі, візьмуть участь радники з безпеки від США, Франції, Німеччини та Великої Британії. Про це в інтервʼю ABC News повідомив спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, ця група раніше брала участь у формуванні українського варіанту "меморандуму" з 22 пунктами під час зустрічей у Лондоні та Парижі.

Я б порадив Києву утриматися від заяв про те, що Україна не братиме участі в мирних переговорах із Росією. Ви маєте показати, що налаштовані серйозно. Головна мета переговорів - досягти припинення вогню та припинити вбивства

- сказав дипломат.

Він також наголосив, що перешкодою для проведення переговорів є відсутність російської версії так званого "меморандуму". 

Коли президент Трамп говорив із путіним, той сказав, що протягом тижня передасть свій меморандум. Але ми досі його не бачили. Українці його не бачили. Я запитав у керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака, чи він його бачив. Він відповів, що ні. Я також говорив з головним українським переговірником – Рустемом Умеровим, який вестиме переговори в Стамбулі наступного тижня. Він також не бачив меморандуму

- розповів Келлог.

Він додав, що розширення НАТО на схід є "закономірною" стурбованістю рф, при цьому США зараз не розглядають питання про вступ України в Альянс.

Нагадаємо

Виконувач обов'язків заступника постійного представника США при ООН Джон Келлі під час засідання Ради безпеки Організації об'єднаних націй заявив, що Сполучені Штати Америки розглядають можливість виходу з переговорів щодо встановлення миру в Україні у випадку ухвалення росією "неправильного рішення продовжувати катастрофічну війну".

Раніше керівник Офісу Президента Андрій Єрмак поінформував спецпредставника президента США Стівена Віткоффа про важливість присутності представників США та Європейського Союзу під час чергового раунду переговорів з росією щодо миру в Україні.

Умєров передав росії документ з українською позицією щодо припинення воню28.05.25, 21:57 • 3536 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Політика
Кіт Келлогг
Франція
Стамбул
Велика Британія
Німеччина
Сполучені Штати
Україна
Brent
$63.09
Bitcoin
$106,002.00
S&P 500
$5,899.45
Tesla
$358.77
Газ TTF
$35.40
Золото
$3,320.56
Ethereum
$2,627.46