Переговори України та росії: США, Британія, Франція та Німеччина будуть присутні на рівні радників з безпеки - Келлог

На наступному раунді мирних переговорів між Україною та росією, які заплановані на 2 червня у Стамбулі, візьмуть участь радники з безпеки від США, Франції, Німеччини та Великої Британії. Про це в інтервʼю ABC News повідомив спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог, повідомляє УНН.

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За його словами, ця група раніше брала участь у формуванні українського варіанту "меморандуму" з 22 пунктами під час зустрічей у Лондоні та Парижі.

Я б порадив Києву утриматися від заяв про те, що Україна не братиме участі в мирних переговорах із Росією. Ви маєте показати, що налаштовані серйозно. Головна мета переговорів - досягти припинення вогню та припинити вбивства - сказав дипломат.

Він також наголосив, що перешкодою для проведення переговорів є відсутність російської версії так званого "меморандуму".

Коли президент Трамп говорив із путіним, той сказав, що протягом тижня передасть свій меморандум. Але ми досі його не бачили. Українці його не бачили. Я запитав у керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака, чи він його бачив. Він відповів, що ні. Я також говорив з головним українським переговірником – Рустемом Умеровим, який вестиме переговори в Стамбулі наступного тижня. Він також не бачив меморандуму - розповів Келлог.

Він додав, що розширення НАТО на схід є "закономірною" стурбованістю рф, при цьому США зараз не розглядають питання про вступ України в Альянс.

Нагадаємо

Виконувач обов'язків заступника постійного представника США при ООН Джон Келлі під час засідання Ради безпеки Організації об'єднаних націй заявив, що Сполучені Штати Америки розглядають можливість виходу з переговорів щодо встановлення миру в Україні у випадку ухвалення росією "неправильного рішення продовжувати катастрофічну війну".

Раніше керівник Офісу Президента Андрій Єрмак поінформував спецпредставника президента США Стівена Віткоффа про важливість присутності представників США та Європейського Союзу під час чергового раунду переговорів з росією щодо миру в Україні.

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