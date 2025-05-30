Переговоры Украины и россии: США, Британия, Франция и Германия будут присутствовать на уровне советников по безопасности - Келлог

На следующем раунде мирных переговоров между Украиной и Россией, которые запланированы на 2 июня в Стамбуле, примут участие советники по безопасности от США, Франции, Германии и Великобритании. Об этом в интервью ABC News сообщил специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог, сообщает УНН.

Детали

По его словам, эта группа ранее принимала участие в формировании украинского варианта "меморандума" из 22 пунктов во время встреч в Лондоне и Париже.

Я бы посоветовал Киеву воздержаться от заявлений о том, что Украина не будет участвовать в мирных переговорах с Россией. Вы должны показать, что настроены серьезно. Главная цель переговоров - достичь прекращения огня и прекратить убийства - сказал дипломат.

Он также подчеркнул, что препятствием для проведения переговоров является отсутствие российской версии так называемого "меморандума".

Когда президент Трамп говорил с путиным, тот сказал, что в течение недели передаст свой меморандум. Но мы до сих пор его не видели. Украинцы его не видели. Я спросил у руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака, видел ли он его. Он ответил, что нет. Я также говорил с главным украинским переговорщиком – Рустемом Умеровым, который будет вести переговоры в Стамбуле на следующей неделе. Он тоже не видел меморандума - рассказал Келлог.

Он добавил, что расширение НАТО на восток является "закономерной" обеспокоенностью рф, при этом США сейчас не рассматривают вопрос о вступлении Украины в Альянс.

Напомним

Исполняющий обязанности заместителя постоянного представителя США при ООН Джон Келли во время заседания Совета безопасности Организации Объединенных Наций заявил, что Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность выхода из переговоров по установлению мира в Украине в случае принятия россией "неправильного решения продолжать катастрофическую войну".

Ранее руководитель Офиса Президента Андрей Ермак проинформировал спецпредставителя президента США Стивена Виткоффа о важности присутствия представителей США и Европейского Союза во время очередного раунда переговоров с россией о мире в Украине.

Умеров передал hоссии документ с украинской позицией по прекращению войны