Підготовка до другого туру переговорів із рф у Стамбулі: що відомо на даний момент

У столиці Туреччини Стамбулі в понеділок, 2 червня, очікується наступний раунд переговорів між Україною і росією. Наша держава, яка неодноразово заявляла про свою відданість переговорному процесу, заявила про готовність до нової зустрічі з представниками держави-агресора. Чого варто очікувати від чергового етапу переговорів - з’ясовував журналіст УНН.

Позиція України

Після заяви голови російського мзс сергія лаврова, що російська делегація буде в Стамбулі 2 червня, міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що наша держава не проти зустрічі з росіянами. При цьому він зазначив, що Україна і досі чекає на "меморандум", в якому росія представить своє бачення припинення вогню.

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Ми не проти зустрічей з росіянами і очікуємо їхній "меморандум", щоб зустріч була не пустою та могла реально наблизити завершення війни. Російська сторона має ще щонайменше чотири дні до вильоту, щоб передати нам для опрацювання їхній документ. Україна завжди була і завжди буде максимально конструктивною - зазначив Умєров.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак під час телефонної розмови обговорив підготовку до нових перемовин з росією з представниками Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії.

Під час цієї розмови Єрмак звернув увагу партнерів на той факт, що росія досі не передала Україні так званий "меморандум" з її баченням кроків до припинення вогню. Глава ОП нагадав, що була домовленість зробити це після завершення обміну полоненими. Водночас російська сторона вже отримала документ, який відображає українську позицію.

Глава МЗС України Андрій Сибіга закликав представників держави-агресора не чекати понеділка, а передати Києву російський "меморандум" щодо припинення вогню.

Навіщо чекати понеділка? Якщо росіяни нарешті виробили свій "меморандум" - після десяти днів роздумів та ударів проти України — його можна одразу передати нам - наголосив Сибіга.

У Києві, за його словами, очікують що російська сторона не зірве наступну зустріч і "негайно подасть свої пропозиції на розгляд, як це і було домовлено раніше".

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Росію представлятиме та сама делегація

Що стосується російської сторони, то речниця мзс держави-агресора марія захарова заявила, що росію в Стамбулі представлятиме та сама делегація, що і минулого разу.

"На нові переговори до Стамбула від росії поїде та ж сама делегація", - повідомила Захарова в ефірі російського держканалу.

При цьому за інформацією росЗМІ, москва готова подати меморандум під час другого раунду відновлених прямих переговорів. Також кремль поки не має наміру говорити, які умови він висуватиме для припинення вогню і чи містяться ці вимоги в російському проекті меморандуму.

Варто також нагадати, що однією з принципових позицій росії є відмові від переговорів у Ватикані, Швейцарії чи будь-який іншій переговорній платформі, окрім Стамбула.

Хто ще приїду у Стамбул

Спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог повідомив, що у наступному раунді мирних переговорів між Україною та росією в Стамбулі візьмуть участь радники з безпеки від США, Франції, Німеччини та Великої Британії.

Келлог зазначив, що за його словами, ця група раніше брала участь у формуванні українського варіанту "меморандуму" з 22 пунктами під час зустрічей у Лондоні та Парижі.

Я б порадив Києву утриматися від заяв про те, що Україна не братиме участі в мирних переговорах із росією. Ви маєте показати, що налаштовані серйозно. Головна мета переговорів - досягти припинення вогню та припинити вбивства - сказав дипломат.

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Він також наголосив, що перешкодою для проведення переговорів є відсутність російської версії так званого "меморандуму".

При цьому виконувач обов'язків заступника постійного представника Сполучених Штатів Америки при ООН Джон Келлі під час засідання Ради безпеки Організації об'єднаних націй заявив, що США розглядають можливість виходу з переговорів щодо встановлення миру в Україні у випадку ухвалення росією "неправильного рішення продовжувати катастрофічну війну".

За його словами, якщо росія продовжить війну в Україні, переговорні зусилля зі сторони Вашингтона можуть бути припинені.

Варто зазначити, що у Білому домі поки не підтверджують, чи долучаться представники США до нового етапу перемовин між Україною та рф у Стамбулі

Переговори в Стамбулі: якою була перша зустріч

Спілкуючись після першого туру перемовин у Стамбулі з журналістами, Умєров заявив, що під час цієї зустрічі обговорювалися припинення вогню та обмін полоненими.

"Питання припинення вогню та обміну. Оці два питання обговорювалися", - сказав Умєров.

На запитання, який порядок денний наступних переговорів, чи будуть виноситися нові теми, Умєров відповів: "Скоро повідомимо".

Наразі, масштабний обмін військовополоненими у форматі "1000 на 1000" по суті є єдиним конкретним результатом перемовин між Україною та росією.

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