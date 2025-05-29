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В мзс рф сприймають у позиції України "неузгоджність" щодо переговорів

Київ • УНН

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Представниця МЗС росії марія захарова заявила про відсутність чіткої позиції України щодо переговорів. Зеленський повідомив, що росія не надала обіцяний меморандум.

В мзс рф сприймають у позиції України "неузгоджність" щодо переговорів

Представник міністерства закордонних справ росії марія захарова прокоментувала поточну позицію кремля щодо питанб переговорів рф-Україна.

Передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Деталі

У позиції України щодо продовження переговорів із росією начебто, "немає чіткості".  Офіційний представник мзс росії марія захарова коротко прокоментувала ситуацію щодо переговорного процесу в Туреччині.

Вислів представниці дипломатичного відомства російської федерації передає агентство тасс.

Нагадаємо

марія захарова повідомила, що делегація росії залишиться тією ж на переговорах у Стамбулі

росія не надала меморандум.

Всім треба говорити чесно – всім у світі, і особливо тим, хто підтримав припинення вогню. росія затягує війну і робить все, щоб просто обдурити країни, які ще намагаються впливати на москву словом, а не тиском. Слова з москвою не працюють. Навіть так званий меморандум, який вони обіцяли й начебто понад тиждень готували, досі ніхто не бачив.

 -  повідомив на своїй сторінці у соцмережі Президент України Володимир Зеленський.    
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