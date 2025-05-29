В мзс рф сприймають у позиції України "неузгоджність" щодо переговорів

Представник міністерства закордонних справ росії марія захарова прокоментувала поточну позицію кремля щодо питанб переговорів рф-Україна.

Передає УНН із посиланням на росЗМІ.

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У позиції України щодо продовження переговорів із росією начебто, "немає чіткості". Офіційний представник мзс росії марія захарова коротко прокоментувала ситуацію щодо переговорного процесу в Туреччині.

Вислів представниці дипломатичного відомства російської федерації передає агентство тасс.

Нагадаємо

марія захарова повідомила, що делегація росії залишиться тією ж на переговорах у Стамбулі.

росія не надала меморандум.