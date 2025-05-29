В мзс рф сприймають у позиції України "неузгоджність" щодо переговорів
Київ • УНН
Представниця МЗС росії марія захарова заявила про відсутність чіткої позиції України щодо переговорів. Зеленський повідомив, що росія не надала обіцяний меморандум.
Представник міністерства закордонних справ росії марія захарова прокоментувала поточну позицію кремля щодо питанб переговорів рф-Україна.
Передає УНН із посиланням на росЗМІ.
Деталі
У позиції України щодо продовження переговорів із росією начебто, "немає чіткості". Офіційний представник мзс росії марія захарова коротко прокоментувала ситуацію щодо переговорного процесу в Туреччині.
Вислів представниці дипломатичного відомства російської федерації передає агентство тасс.
Нагадаємо
марія захарова повідомила, що делегація росії залишиться тією ж на переговорах у Стамбулі.
росія не надала меморандум.
Всім треба говорити чесно – всім у світі, і особливо тим, хто підтримав припинення вогню. росія затягує війну і робить все, щоб просто обдурити країни, які ще намагаються впливати на москву словом, а не тиском. Слова з москвою не працюють. Навіть так званий меморандум, який вони обіцяли й начебто понад тиждень готували, досі ніхто не бачив.