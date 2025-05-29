В МИД рф воспринимают в позиции Украины "несогласованность" относительно переговоров
Киев • УНН
Представитель МИД россии мария захарова заявила об отсутствии четкой позиции Украины относительно переговоров. Зеленский сообщил, что россия не предоставила обещанный меморандум.
Представитель министерства иностранных дел россии мария захарова прокомментировала текущую позицию кремля по вопросу переговоров рф-Украина.
Передает УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
В позиции Украины по продолжению переговоров с россией якобы, "нет четкости". Официальный представитель МИД россии мария Ззахарова коротко прокомментировала переговорный процесс в Турции.
Высказывание представительницы дипломатического ведомства российской федерации передает агентство тасс.
Напомним
мария захарова сообщила, что делегация россии останется той же на переговорах в Стамбуле.
россия не предоставила меморандум.
Всем надо говорить честно – всем в мире, и особенно тем, кто поддержал прекращение огня. россия затягивает войну и делает все, чтобы просто обмануть страны, которые еще пытаются влиять на москву словом, а не давлением. Слова с москвой не работают. Даже так называемый меморандум, который они обещали и вроде бы больше недели готовили, до сих пор никто не видел.