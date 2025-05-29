Представитель министерства иностранных дел россии мария захарова прокомментировала текущую позицию кремля по вопросу переговоров рф-Украина.

Передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

В позиции Украины по продолжению переговоров с россией якобы, "нет четкости". Официальный представитель МИД россии мария Ззахарова коротко прокомментировала переговорный процесс в Турции.

Высказывание представительницы дипломатического ведомства российской федерации передает агентство тасс.

Напомним

мария захарова сообщила, что делегация россии останется той же на переговорах в Стамбуле.

россия не предоставила меморандум.