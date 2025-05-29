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В МИД рф воспринимают в позиции Украины "несогласованность" относительно переговоров

Киев • УНН

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Представитель МИД россии мария захарова заявила об отсутствии четкой позиции Украины относительно переговоров. Зеленский сообщил, что россия не предоставила обещанный меморандум.

В МИД рф воспринимают в позиции Украины "несогласованность" относительно переговоров

Представитель министерства иностранных дел россии мария захарова прокомментировала текущую позицию кремля по вопросу переговоров рф-Украина.

Передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

В позиции Украины по продолжению переговоров с россией якобы, "нет четкости".  Официальный представитель МИД россии мария Ззахарова коротко прокомментировала переговорный процесс в Турции.

Высказывание представительницы дипломатического ведомства российской федерации передает агентство тасс.

Напомним

мария захарова сообщила, что делегация россии останется той же на переговорах в Стамбуле

россия не предоставила меморандум.

Всем надо говорить честно – всем в мире, и особенно тем, кто поддержал прекращение огня. россия затягивает войну и делает все, чтобы просто обмануть страны, которые еще пытаются влиять на москву словом, а не давлением. Слова с москвой не работают. Даже так называемый меморандум, который они обещали и вроде бы больше недели готовили, до сих пор никто не видел.

 -  сообщил на своей странице в соцсети Президент Украины Владимир Зеленский.    
Игорь Тележников

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