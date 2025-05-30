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Лето без рубашек: Джастин Бибер с сыном встречают теплые дни

Киев • УНН

 • 652 просмотра

Джастин Бибер поделился милыми фото с 9-месячным сыном Джеком Блюзом, демонстрируя готовность к лету. Его жена, Хейли Бибер, только что заключила сделку на 1 миллиард долларов, продав свой косметический бренд ELF.

Лето без рубашек: Джастин Бибер с сыном встречают теплые дни

Поп-певец Джастин Бибер готовится к жаркому лету вместе с 9-месячным сыном Джеком Блюзом. Он выложил в Instagram новые фото, которые тронули поклонников, пишет УНН со ссылкой на TMZ.

Детали

Артист поделился серией ярких кадров, где позирует вместе со своим 9-месячным сыном Джеком Блюзом Бибером.

"Я готов к лету без рубашки… Мой сын тоже!!!" - написал Джастин Бибер под ними.

На одном из фото Джастин, демонстрируя свой татуированный торс, нежится под солнцем в трусах-боксерах, шортах, носках и обуви для гольфа. На втором - он сидит с Джеком на плечах: малыш без рубашки, а Джастин - в черной толстовке.

На другом кадре Джастин расслабляется на диване уже без одежды на верхней части тела, а Джек одет в черную рубашку.

"Лето будет хорошим", - так коротко и тепло подписал свою карусель певец.

Похоже, настроение артиста вполне оправдано - его жена, Хейли Бибер, только что заключила соглашение на 1 миллиард долларов, продав свой косметический бренд ELF. Лето Биберов обещает быть действительно "горячим", отмечено в публикации.

Напомним

Косметический бренд e.l.f. (eyes, lips, face) покупает бренд Rhode Хейли Бибер по уходу за кожей, который модель и предпринимательница запустила в 2022 году, стоимость операции составляет 1 миллиардов долларов.

Rhode был брендом по уходу за кожей № 1 по заработанной медиа-стоимости в 2024 году, что составило 367% годового роста EMV, согласно пресс-релизу.

Алена Уткина

Алена Уткина

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