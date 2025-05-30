Літо без сорочок: Джастін Бібер із сином зустрічають теплі дні
Київ • УНН
Джастін Бібер поділився милими фото з 9-місячним сином Джеком Блюзом, демонструючи готовність до літа. Його дружина, Гейлі Бібер, щойно уклала угоду на 1 мільярд доларів, продавши свій косметичний бренд ELF.
Попспівак Джастін Бібер готується до спекотного літа разом із 9-місячним сином Джеком Блюзом. Він виклав в Instagram нові фото, які зворушили шанувальників, пише УНН із посиланням на TMZ.
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Артист поділився серією яскравих кадрів, де позує разом зі своїм 9-місячним сином Джеком Блюзом Бібером.
"Я готовий до літа без сорочки… Мій син теж!!!" - написав Джастін Бібер під ними.
На одному з фото Джастін, демонструючи свій татуйований торс, ніжиться під сонцем у трусах-боксерах, шортах, шкарпетках та взутті для гольфу. На другому - він сидить із Джеком на плечах: малюк без сорочки, а Джастін - у чорній толстовці.
На іншому кадрі Джастін розслабляється на дивані вже без одягу на верхній частині тіла, а Джек одягнений у чорну сорочку.
"Літо буде гарним", - так коротко і тепло підписав свою карусель співак.
Схоже, настрій артиста цілком виправданий - його дружина, Гейлі Бібер, щойно уклала угоду на 1 мільярд доларів, продавши свій косметичний бренд ELF. Літо Біберів обіцяє бути справді "гарячим", зазначено у публікації.
Нагадаємо
Косметичний бренд e.l.f. (eyes, lips, face) купує бренд Rhode Гейлі Бібер з догляду за шкірою, який модель та підприємиця запустила у 2022 році, вартість операції становить 1 мільярдів доларів.
Rhode був брендом з догляду за шкірою № 1 по заробленій медіа-вартості в 2024 році, що становило 367% річного зростання EMV, згідно з пресрелізом.