Как пройдет последний звонок 2025 года в Украине: безопасность и особенности регионов

Празднование последнего звонка в 2025 году в разных регионах Украины будет отличаться в зависимости от ситуации с безопасностью. Праздничные линейки возможны там, где это безопасно, а в прифронтовых районах праздник проведут онлайн, пишет УНН.

Согласно правительственному постановлению №841, учебный год 2024–2025 в Украине официально завершается 30 июня. Однако каждое учебное заведение самостоятельно определяет, когда заканчивать учебный процесс и проводить последний звонок. Формат праздника учебные заведения также определяют самостоятельно, однако безопасность – прежде всего. В учебных заведениях страны, которые удалены от границы с врагом, празднование последнего звонка может проходить в классическом варианте. Школы в регионах, находящихся под регулярными обстрелами, чаще выбирают онлайн-формат, по крайней мере в учебных заведениях, расположенных в прифронтовых населенных пунктах.

Глава МОН Оксен Лисовой также подчеркнул важность безопасности во время празднований.

Рекомендации касаются всех по проведению массовых мероприятий – безопасность является приоритетом. Учебные заведения принимают самостоятельное решение. Иногда – централизованно на уровне города, общины, целого региона. Но безопасность детей превыше всего – подчеркнул министр.

По его словам, если ситуация в регионе позволяет и у школы есть укрытие, праздник последнего звонка можно проводить традиционно:

"Если школа расположена в регионе, достаточно удаленном от линии боестолкновения и мы можем успеть среагировать и спуститься в укрытие в случае тревоги, тогда можем проводить мероприятие на открытых площадях традиционно. Так, как он проводится всегда", – отметил Лисовой.

Большинство педагогов тратят время на выполнение обязанностей, которые не предусмотрены должностной инструкцией: результаты опроса

Днепр

В департаменте образования области сообщили, что прежде всего – это безопасность детей. В то же время, если есть возможность подарить детям праздник – сделать это нужно. Главное – учитывать составляющую безопасности.

Мы рекомендовали не собирать в учреждениях большее количество детей и родителей, чем вмещает укрытие. Конечно, те территории, которые у нас попадают под 376-й приказ, все у них будет проходить тоже онлайн. Безусловно, никаких встреч не будет, потому что время долета снаряда там до минуты. Поэтому, конечно, никаких мер не будет - отметили в департаменте в комментарии УНН.

Остальные организационные моменты и формат проведения мероприятия – каждое учебное заведение выбирает самостоятельно.

В Днепропетровской области 796 учебных заведений, поэтому унифицировать формат проведения праздника невозможно.

Минобразования презентовало путеводитель для родителей по оцениванию в НУШ

Некоторые школы региона собирают на последнем звонке первые и одиннадцатые классы. Некоторые – первые, одиннадцатые и девятые – у кого сколько людей вмещает укрытие. В то же время ответственность за безопасность всех участников образовательного процесса несет именно директор.

"Мы предоставили рекомендации по скоплению людей, по празднованию, по выдаче документов, чтобы это было исключительно в рабочее время, а не во внерабочее. И никаких сборов на празднование какие-то вненормативные не было. Это мы все проговорили, но это сфера ответственности руководителя учреждения", - добавили в учреждении.

Харьков

В харьковских школах, работающих дистанционно, последний звонок также пройдет онлайн. В подземных школах и имеющих укрытие – праздник проведут традиционно, отметила директор департамента образования Харьковского городского совета Ольга Деменко.

В безопасных локациях – это будет праздник с детьми. А в онлайн локациях – это будет праздник дистанционное. Но каждому ребенку мы подарим надежду, нашу любовь, мы подарим наши знания - подчеркнула она.

Что касается выпускных вечеров, они также состоятся в безопасных локациях.

"Мы уже спланировали выпускные в каждом из 9 районов города. Некоторые районы проведут по два мероприятия, чтобы охватить всех выпускников. Это будет оффлайн торжественно, празднично. И это будет в абсолютно безопасных локациях", – подчеркнула Деменко.

Сумы

В 24 школах Сумской городской территориальной общины обучение завершится 31 мая, а в 16 учреждениях – 7 июня. Праздник последнего звонка в области проведут в смешанном формате. Те учебные заведения, которые не находятся в непосредственной близости к российской границе и имеют укрытие достаточного размера, могут организовать классический праздник. Однако значительная часть школ планирует провести последний звонок в дистанционном или смешанном формате, чтобы избежать массовых собраний.

В прифронтовых школах области последний звонок проведут исключительно онлайн.

Последний звонок 2025 года: когда начнутся летние каникулы в школах