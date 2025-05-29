$41.590.09
47.080.23
ukenru
Как пройдет последний звонок 2025 года в Украине: безопасность и особенности регионов
13:16 • 10504 просмотра

Как пройдет последний звонок 2025 года в Украине: безопасность и особенности регионов

10:11 • 24211 просмотра

Среди граждан, повторно проходящих ВВК, 99% признаются годными к военной службе – Вениславский

08:40 • 53181 просмотра

Новая встреча в формате "Рамштайн" пройдет 4 июня - НАТО

Эксклюзив
08:12 • 47210 просмотра

Когда отказ от глютена - не о моде: что такое целиакия и как с ней жить

29 мая, 06:00 • 85323 просмотра

Начнётся ли лето с магнитных бурь: даты и интенсивность геомагнитных колебаний в июне

28 мая, 17:16 • 74952 просмотра

Трамп заявил, что готов к переговорам с Зеленским и Путиным

Эксклюзив
28 мая, 14:57 • 108450 просмотра

Окончание "торгового безвиза" между Украиной и ЕС: эксперт назвал возможные варианты развития ситуации

Эксклюзив
28 мая, 12:43 • 107677 просмотра

"Серая" экономия: юрист рассказал о главных признаках схем с дроблением бизнеса в торговле техникой

28 мая, 10:11 • 112628 просмотра

Я готов к трехсторонней встрече с Трампом и Путиным - Зеленский

Эксклюзив
28 мая, 09:43 • 101456 просмотра

Прокуратура требует активизировать расследование в отношении главного юриста НБУ Зимы

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
3.2м/с
58%
744мм
Популярные новости

Атака врага на Запорожье: 49-летний мужчина ранен

29 мая, 04:12 • 19853 просмотра

путин будет готов к "ползучему" продвижению в Украине, пока не закончится человеческий ресурс - ISW

29 мая, 04:25 • 11115 просмотра

Хейли Бибер продала бренд Rhode за миллиард долларов

29 мая, 06:22 • 52810 просмотра

"Playing God" с музыкой Nube получает право на участие в "Оскаре" после победы на Animayo

29 мая, 07:36 • 44284 просмотра

Посольство опровергло информацию о сокращении визита Зеленского в Берлин из-за ситуации в Сумской области

07:57 • 15174 просмотра
публикации

Как пройдет последний звонок 2025 года в Украине: безопасность и особенности регионов

13:16 • 10504 просмотра

Начнётся ли лето с магнитных бурь: даты и интенсивность геомагнитных колебаний в июне

29 мая, 06:00 • 85323 просмотра

Что приготовить в мультиварке: проверенные рецепты для ужина

28 мая, 14:15 • 154584 просмотра

"Бетис" - "Челси": анонс финала Лиги конференций

28 мая, 05:00 • 231691 просмотра

Иск к Sony за право торговать “серой” техникой и избиение покупателя: кто стоит за сетью Stylus

27 мая, 15:12 • 242300 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Джастин Трюдо

Джо Байден

Барак Обама

Джон Хили

Марк Рютте

Актуальные места

Харьковская область

Румыния

Николаевская область

Берлин

Киев

Реклама
УНН Lite

"Playing God" с музыкой Nube получает право на участие в "Оскаре" после победы на Animayo

29 мая, 07:36 • 44990 просмотра

Хейли Бибер продала бренд Rhode за миллиард долларов

29 мая, 06:22 • 53523 просмотра

The Last Of Us: создатели сериала намекнули на возвращение Педро Паскаля в третьем сезоне

28 мая, 13:39 • 90691 просмотра

Предательство после почти 30 лет вместе: экс-жена Хью Джекмана рассказала детали о причинах развода

28 мая, 08:54 • 150345 просмотра

Призрак в Беверли-Хиллз: Пэрис Хилтон напугана тем, что ее двухлетний сын видит мистических существ

27 мая, 17:27 • 88479 просмотра
Актуальное

Телеграмма

Dassault Rafale

Дассо Мираж 2000

Нью-Йорк Таймс

ЧатГПТ

Как пройдет последний звонок 2025 года в Украине: безопасность и особенности регионов

Киев • УНН

 • 9912 просмотра

Последний звонок 2025 года пройдет в разных форматах: онлайн в прифронтовых зонах и традиционно в удаленных от боевых действий регионах. Безопасность учеников – главный приоритет.

Как пройдет последний звонок 2025 года в Украине: безопасность и особенности регионов

Празднование последнего звонка в 2025 году в разных регионах Украины будет отличаться в зависимости от ситуации с безопасностью. Праздничные линейки возможны там, где это безопасно, а в прифронтовых районах праздник проведут онлайн, пишет УНН.

Согласно правительственному постановлению №841, учебный год 2024–2025 в Украине официально завершается 30 июня. Однако каждое учебное заведение самостоятельно определяет, когда заканчивать учебный процесс и проводить последний звонок. Формат праздника учебные заведения также определяют самостоятельно, однако безопасность – прежде всего. В учебных заведениях страны, которые удалены от границы с врагом, празднование последнего звонка может проходить в классическом варианте. Школы в регионах, находящихся под регулярными обстрелами, чаще выбирают онлайн-формат, по крайней мере в учебных заведениях, расположенных в прифронтовых населенных пунктах.

Глава МОН Оксен Лисовой также подчеркнул важность безопасности во время празднований.

Рекомендации касаются всех по проведению массовых мероприятий – безопасность является приоритетом. Учебные заведения принимают самостоятельное решение. Иногда – централизованно на уровне города, общины, целого региона. Но безопасность детей превыше всего

– подчеркнул министр.

По его словам, если ситуация в регионе позволяет и у школы есть укрытие, праздник последнего звонка можно проводить традиционно:

"Если школа расположена в регионе, достаточно удаленном от линии боестолкновения и мы можем успеть среагировать и спуститься в укрытие в случае тревоги, тогда можем проводить мероприятие на открытых площадях традиционно. Так, как он проводится всегда", – отметил Лисовой.

Большинство педагогов тратят время на выполнение обязанностей, которые не предусмотрены должностной инструкцией: результаты опроса29.05.25, 12:31 • 2670 просмотров

Днепр

В департаменте образования области сообщили, что прежде всего – это безопасность детей. В то же время, если есть возможность подарить детям праздник – сделать это нужно. Главное – учитывать составляющую безопасности.

Мы рекомендовали не собирать в учреждениях большее количество детей и родителей, чем вмещает укрытие. Конечно, те территории, которые у нас попадают под 376-й приказ, все у них будет проходить тоже онлайн. Безусловно, никаких встреч не будет, потому что время долета снаряда там до минуты. Поэтому, конечно, никаких мер не будет

 - отметили в департаменте в комментарии УНН.  

Остальные организационные моменты и формат проведения мероприятия – каждое учебное заведение выбирает самостоятельно.

В Днепропетровской области 796 учебных заведений, поэтому унифицировать формат проведения праздника невозможно.

Минобразования презентовало путеводитель для родителей по оцениванию в НУШ28.05.25, 14:52 • 1726 просмотров

Некоторые школы региона собирают на последнем звонке первые и одиннадцатые классы. Некоторые – первые, одиннадцатые и девятые – у кого сколько людей вмещает укрытие. В то же время ответственность за безопасность всех участников образовательного процесса несет именно директор.

"Мы предоставили рекомендации по скоплению людей, по празднованию, по выдаче документов, чтобы это было исключительно в рабочее время, а не во внерабочее. И никаких сборов на празднование какие-то вненормативные не было. Это мы все проговорили, но это сфера ответственности руководителя учреждения", - добавили в учреждении.

Харьков

В харьковских школах, работающих дистанционно, последний звонок также пройдет онлайн. В подземных школах и имеющих укрытие – праздник проведут традиционно, отметила директор департамента образования Харьковского городского совета Ольга Деменко.

В безопасных локациях – это будет праздник с детьми. А в онлайн локациях – это будет праздник дистанционное. Но каждому ребенку мы подарим надежду, нашу любовь, мы подарим наши знания

- подчеркнула она.

Что касается выпускных вечеров, они также состоятся в безопасных локациях.

"Мы уже спланировали выпускные в каждом из 9 районов города. Некоторые районы проведут по два мероприятия, чтобы охватить всех выпускников. Это будет оффлайн торжественно, празднично. И это будет в абсолютно безопасных локациях", – подчеркнула Деменко.

Сумы

В 24 школах Сумской городской территориальной общины обучение завершится 31 мая, а в 16 учреждениях – 7 июня. Праздник последнего звонка в области проведут в смешанном формате. Те учебные заведения, которые не находятся в непосредственной близости к российской границе и имеют укрытие достаточного размера, могут организовать классический праздник. Однако значительная часть школ планирует провести последний звонок в дистанционном или смешанном формате, чтобы избежать массовых собраний.

В прифронтовых школах области последний звонок проведут исключительно онлайн.

Последний звонок 2025 года: когда начнутся летние каникулы в школах19.05.25, 15:24 • 267620 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

ОбществопубликацииОбразование
Лісовий Оксен Васильович
Днепропетровская область
Днепр
Украина
Сумы
Харьков
Brent
$64.06
Bitcoin
$108,413.40
S&P 500
$5,909.48
Tesla
$358.81
Газ TTF
$36.69
Золото
$3,341.45
Ethereum
$2,695.31