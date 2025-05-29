Большинство педагогов тратят время на выполнение обязанностей, которые не предусмотрены должностной инструкцией: результаты опроса

В Украине большинство педагогов в учреждениях общего среднего образования ежедневно тратят время на выполнение обязанностей, которые не предусматриваются должностной инструкцией. В частности, речь идет о ремонте и уборке в учреждениях образования и подготовке и участии в организации мероприятий, сообщила Служба образовательного омбудсмена согласно результатам опроса, проведенного среди педагогов, пишет УНН.

Сообщается, что 14% опрошенных педагогов сообщили, что занимаются ремонтом и уборкой в учебном заведении. Педагоги отметили, что им приходится ремонтировать помещения, кабинеты, учебное оборудование и убирать территорию учебного заведения. Материалы и инструменты они обычно также покупают за свой счет.

Также учителям приходится готовить и проводить мероприятия. В частности, 6,58% организуют и проводят экскурсии, праздники, конкурсы, требующие участия учителя, без дополнительной оплаты.

Также 5,06% педагогов участвуют в мероприятиях и готовят учеников к ним без дополнительной оплаты. Еще 1,27% учителей вынуждены участвовать в мероприятиях, не касающихся работы.

Учителям также приходится оформлять отчетности, заполнять анкеты, финансовые отчеты, опросники и т.д. С такой работой сталкивается 5,06% работников. Также 4,3% педагогов делают фото и видеоотчеты во время мероприятий и уроков.

Офис образовательного омбудсмена с начала года получил более 50 жалоб о буллинге в учебных заведениях

Ведение электронных платформ, сайтов и соцсетей учебного заведения также часто поручается педагогам.

Также педагогам приходится безвозмездно общаться с учениками и их родителями в нерабочее время. В частности, это касается ведения родительских чатов. ведение родительских чатов, звонки, сообщения, встречи в нерабочее время, которые стали нормой. С такой проблемой столкнулись 3,8% педагогов.

Что касается выполнения работы других работников и помощи коллегам-коллегам педагогам, то статистика следующая:

Авторы опроса отмечают, что его результаты подтверждают проблему перегрузки педагогических работников ЗЗСО обязанностями, не предусмотренными должностной инструкцией.

Это препятствует заниматься им своим главным заданием – обучать учеников. Также они свидетельствуют о том, что условия труда учителей необходимо пересмотреть. Ведь педагоги должны иметь время и возможность для отдыха, восстановления своих сил – это поможет улучшить и качество образовательного процесса, и качество образования в целом