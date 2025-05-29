Большинство педагогов тратят время на выполнение обязанностей, которые не предусмотрены должностной инструкцией: результаты опроса
Киев • УНН
Образовательный омбудсмен сообщил, что педагоги тратят время на уборку, ремонты, мероприятия и отчетность. Это все мешает обучать детей и требует пересмотра условий труда.
В Украине большинство педагогов в учреждениях общего среднего образования ежедневно тратят время на выполнение обязанностей, которые не предусматриваются должностной инструкцией. В частности, речь идет о ремонте и уборке в учреждениях образования и подготовке и участии в организации мероприятий, сообщила Служба образовательного омбудсмена согласно результатам опроса, проведенного среди педагогов, пишет УНН.
Детали
Сообщается, что 14% опрошенных педагогов сообщили, что занимаются ремонтом и уборкой в учебном заведении. Педагоги отметили, что им приходится ремонтировать помещения, кабинеты, учебное оборудование и убирать территорию учебного заведения. Материалы и инструменты они обычно также покупают за свой счет.
Также учителям приходится готовить и проводить мероприятия. В частности, 6,58% организуют и проводят экскурсии, праздники, конкурсы, требующие участия учителя, без дополнительной оплаты.
Также 5,06% педагогов участвуют в мероприятиях и готовят учеников к ним без дополнительной оплаты. Еще 1,27% учителей вынуждены участвовать в мероприятиях, не касающихся работы.
Учителям также приходится оформлять отчетности, заполнять анкеты, финансовые отчеты, опросники и т.д. С такой работой сталкивается 5,06% работников. Также 4,3% педагогов делают фото и видеоотчеты во время мероприятий и уроков.
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Ведение электронных платформ, сайтов и соцсетей учебного заведения также часто поручается педагогам.
Администрирование электронных платформ, электронных журналов, веб-сайтов, установка и настройка программного обеспечения на компьютеры учебного заведения – 1,77%. Также педагоги отметили ведение страниц учебного заведения в социальных сетях, создание школьной газеты
Также педагогам приходится безвозмездно общаться с учениками и их родителями в нерабочее время. В частности, это касается ведения родительских чатов. ведение родительских чатов, звонки, сообщения, встречи в нерабочее время, которые стали нормой. С такой проблемой столкнулись 3,8% педагогов.
Что касается выполнения работы других работников и помощи коллегам-коллегам педагогам, то статистика следующая:
- обязанности других работников (делопроизводителя, секретаря, разнорабочего и т.п.) – 9 (2,28%);
- выполнение работы ассистента учителя – 3 (0,76%);
- замены уроков за отсутствующих коллег без дополнительной компенсации – 3 (0,76%).
Авторы опроса отмечают, что его результаты подтверждают проблему перегрузки педагогических работников ЗЗСО обязанностями, не предусмотренными должностной инструкцией.
Это препятствует заниматься им своим главным заданием – обучать учеников. Также они свидетельствуют о том, что условия труда учителей необходимо пересмотреть. Ведь педагоги должны иметь время и возможность для отдыха, восстановления своих сил – это поможет улучшить и качество образовательного процесса, и качество образования в целом
Справка
Опрос педагогических работников учреждений общего среднего образования проведен Службой образовательного омбудсмена совместно с Общественной организацией "Центр инновационного образования "Про.Свет".
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