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Більшість педагогів витрачають час на виконання обов'язків, які не передбачаються посадовою інструкцією: результати опитування

Київ • УНН

 • 1518 перегляди

Освітній омбудсмен повідомив, що педагоги витрачають час на прибирання, ремонти, заходи та звітність. Це все заважає навчати дітей та потребує перегляду умов праці.

Більшість педагогів витрачають час на виконання обов'язків, які не передбачаються посадовою інструкцією: результати опитування

В Україні більшість педагогів у закладах загальної середньої освіти щоденно витрачають час на виконання обов'язків, які не передбачаються посадовою інструкцією. Зокрема йдеться про ремонт і прибирання у закладах освіти та підготовка і участь в організації заходів, повідомила Служба освітнього омбудсмена згідно з результатами опитування, проведеного серед педагогів, пише УНН.

Деталі

Повідомляється, що 14% опитаних педагогів повідомили, що займаються ремонтом та прибиранням у закладі освіти. Педагоги зазначили, що їм доводиться ремонтувати приміщення, кабінети, навчальне обладнання та прибирати територію закладу освіти. Матеріали та інструменти вони зазвичай також купують за свій рахунок.

Також вчителям доводиться готувати та проводити заходи. Зокрема, 6,58 % організовують і проводять екскурсії, свята, конкурси, які потребують участі вчителя, без додаткової оплати.

Також 5,06 % педагогів беруть участь у заходах та готують учнів до них без додаткової оплати. Ще 1,27 % вчителів змушені брати участь у заходах, які не стосуються роботи.

Вчителям також доводиться оформлювати звітності, заповнювати анкети, фінансові звіти, опитувальники тощо. З такою роботою зіштовхується 5,06 % працівників. Також 4,3% педагогів роблять фото та відеозвіти під час заходів та уроків.

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Ведення електронних платформ, сайтів та соцмереж закладу освіти також часто доручається педагогам.

Адміністрування електронних платформ, електронних журналів, вебсайтів, встановлення та налаштування програмного забезпечення на комп'ютери закладу освіти – 1,77%. Також педагоги зазначили про ведення сторінок закладу освіти у соціальних мережах, створення шкільної газети

- говориться в звіті Освітнього омбудсмена.

Також педагогам доводиться безоплатно комунікувати з учнями та їх батьками у неробочий час. Зокрема це стосується ведення батьківських чатів. ведення батьківських чатів, дзвінки, повідомлення, зустрічі у неробочий час, які стали нормою. З такою проблемою зіштовхнулися 3,8 % педагогів.

Що стосується виконання роботи інших працівників та допомога колегам-колегам педагогам, то статистика наступна:

  • обов’язки інших працівників (діловода, секретаря, різноробочого тощо) – 9 (2,28%);
    • виконання роботи асистента вчителя – 3 (0,76%);
      • заміни уроків за відсутніх колег без додаткової компенсації – 3 (0,76%).

        Автори опитування зазначають, що його результати підтверджують проблему перевантаження педагогічних працівників ЗЗСО обов'язками, які не передбачені посадовою інструкцією.

        Це перешкоджає займатися їм своїм головним завданням – навчати учнів. Також вони свідчать про те, що умови праці вчителів потрібно переглянути. Адже педагоги повинні мати час та можливість для відпочинку, відновлення своїх сил – це допоможе покращити і якість освітнього процесу, і якість освіти загалом

        - говориться у висновку.

        Довідково

        Опитування педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти проведене Службою освітнього омбудсмена спільно з Громадською організацією "Центр інноваційної освіти "Про.Світ".

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        Павло Зінченко

        Павло Зінченко

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