Вчителі перевантажені: опитування показало, які обов'язки освітяни виконують поза шкільними уроками

Освітяни зазначають, що в умовах воєнного стану в керівників закладів освіти та частини педагогічних працівників, крім звичних посадових обов'язків, з’явилися й додаткові, наприклад, перебування з дітьми в укритті під час повітряної тривоги навіть після завершення уроків, чергування в пункті незламності тощо. Все це створює на них надмірне навантаження та сприяє професійному вигоранню, що спонукає залишати професію. Про це повідомила освітня омбудсменка Надія Лещик, передає УНН.

Крім проведення уроків, вчителі виконують багато іншої роботи, як передбаченої, так і не передбаченої посадовими обов'язками. Стаття 24 Закону України "Про повну загальну середню освіту" вказує, що робочий час педагогічного працівника включає час, необхідний для виконання ним навчальної, виховної, методичної, організаційної роботи та іншої педагогічної діяльності, передбаченої трудовим договором та/або посадовою інструкцією - зазначає Лещик.

Вона додає, що як освітній омбудсмен працює над розвантаженням освітян від зайвих обов'язків. Аби вивчити проблему перевантаження докладніше, Служба освітнього омбудсмена спільно з Громадською організацією "Центр інноваційної освіти "Про.Світ" провели два окремих опитування.

Вони стосувалися тривалості робочого часу керівників закладів освіти, їхніх заступників та вчителів. А також – посадових обов'язків, які забирають у них найбільшу кількість часу, обов'язків поза межами посадової інструкції, які вони виконують і скільки часу це займає, та інших питань.

Опитування не є репрезентативними, однак надають розуміння орієнтовної ситуації та проблем щодо перевантаження керівників та педагогічних працівників, - зауважила омбудсменка.

У першій публікації, яка стосується опитування, Лещик виклала результати опитування щодо обов'язків, які виконують вчителі поза уроками.

Ми запропонували їм перелік обов'язків із можливістю дописати ті, які не зазначені у переліку, а також вибору кількох варіантів відповідей (тому загальна сума відповідей перевищує 100%) - пояснює Лещик те, як проходило опитування.

Перелік обов'язків, які виконують вчителі

Серед найпоширеніших поза уроками видів діяльності, про які зазначили фактично всі опитані вчителі:

підвищення кваліфікації – 360 (91,14%);

участь у педрадах, методоб’єднаннях, комісіях тощо – 340 (86,07%);

заповнення класного журналу – 340 (86,07%);

участь у конференціях, семінарах, майстеркласах тощо – 330 (83,55%);

підготовка до уроків, зокрема необхідного обладнання та матеріалів до уроку (обладнання для лабораторних робіт, карт тощо) – 329 (83,29%);

комунікація з окремими батьками – 328 (83,04%);

заповнення документації – 303 (76,71%);

комунікація з окремими учнями – 301 (76,2%).

У наступній публікації докладніше розповімо про те, які обов'язки, не передбачені посадовою інструкцією, виконують педагогічні працівники закладів середньої освіти - додала омбудсменка.

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