Учителя перегружены: опрос показал, какие обязанности педагоги выполняют вне школьных уроков

Педагоги отмечают, что в условиях военного положения у руководителей учебных заведений и части педагогических работников, кроме привычных должностных обязанностей, появились и дополнительные, например, пребывание с детьми в укрытии во время воздушной тревоги даже после окончания уроков, дежурство в пункте несокрушимости и тому подобное. Все это создает на них чрезмерную нагрузку и способствует профессиональному выгоранию, что побуждает оставлять профессию. Об этом сообщила образовательная омбудсмен Надежда Лещик, передает УНН.

Кроме проведения уроков, учителя выполняют много другой работы, как предусмотренной, так и не предусмотренной должностными обязанностями. Статья 24 Закона Украины "О полном общем среднем образовании" указывает, что рабочее время педагогического работника включает время, необходимое для выполнения им учебной, воспитательной, методической, организационной работы и другой педагогической деятельности, предусмотренной трудовым договором и/или должностной инструкцией - отмечает Лещик.

Она добавляет, что как образовательный омбудсмен работает над разгрузкой педагогов от лишних обязанностей. Чтобы изучить проблему перегрузки подробнее, Служба образовательного омбудсмена совместно с Общественной организацией "Центр инновационного образования "Про.Свит" провели два отдельных опроса.

Они касались продолжительности рабочего времени руководителей учебных заведений, их заместителей и учителей. А также – должностных обязанностей, которые отнимают у них наибольшее количество времени, обязанностей вне должностной инструкции, которые они выполняют и сколько времени это занимает, и других вопросов.

Опросы не являются репрезентативными, однако дают понимание ориентировочной ситуации и проблем по перегрузке руководителей и педагогических работников, - отметила омбудсмен.

В первой публикации, которая касается опроса, Лещик изложила результаты опроса относительно обязанностей, которые выполняют учителя вне уроков.

Мы предложили им перечень обязанностей с возможностью дописать те, которые не указаны в перечне, а также выбора нескольких вариантов ответов (поэтому общая сумма ответов превышает 100%) - объясняет Лещик то, как проходил опрос.

Перечень обязанностей, которые выполняют учителя

Среди самых распространенных вне уроков видов деятельности, о которых отметили фактически все опрошенные учителя:

повышение квалификации – 360 (91,14%);

участие в педсоветах, методобъединениях, комиссиях и т.д. – 340 (86,07%);

заполнение классного журнала – 340 (86,07%);

участие в конференциях, семинарах, мастер-классах и т.д. – 330 (83,55%);

подготовка к урокам, в частности необходимого оборудования и материалов к уроку (оборудование для лабораторных работ, карт и т.д.) – 329 (83,29%);

коммуникация с отдельными родителями – 328 (83,04%);

заполнение документации – 303 (76,71%);

коммуникация с отдельными учениками – 301 (76,2%).

В следующей публикации подробнее расскажем о том, какие обязанности, не предусмотренные должностной инструкцией, выполняют педагогические работники учреждений среднего образования - добавила омбудсмен.

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