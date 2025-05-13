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Директора учебного заведения уволили из-за русского языка на работе

Киев • УНН

 • 1308 просмотра

Родители предоставили видеодоказательства общения на русском языке директора украинского учебного заведения. Руководительница не подтвердила уровень владения украинским языком и была уволена с должности.

Директора учебного заведения уволили из-за русского языка на работе

Директора одного из украинских учебных заведений уволили за общение на русском языке. Как сообщила образовательная омбудсмен Надежда Лещик, сначала родители предоставили видеодоказательства, а впоследствии руководитель учебного заведения не подтвердила уровень владения государственным языком и была уволена, передает УНН.

Детали

Как сообщила образовательная омбудсмен, коллективное обращение об общении на негосударственном языке руководителя учебного заведения поступило от родителей.

Родители, среди которых в частности военнослужащие, сообщили, что директор заведения во время исполнения должностных обязанностей использует русский язык, на многочисленные замечания о необходимости использования государственного языка не реагирует, аргументируя тем, что ей так удобно общаться. Заявители отметили, что директор не пользуется государственным языком как во время личного общения с соискателями образования, родителями, работниками заведения, так и во время мероприятий, которые организуются в учебном заведении. Также родители предоставили видеодоказательства применения руководителем заведения негосударственного языка

- отметила Лещик.

Омбудсмен направила письмо к учредителю учебного заведения громады с просьбой сообщить, подтверждено ли владение государственным языком руководителем.

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Также Лещик направила обращение к Уполномоченному по защите государственного языка с просьбой провести проверку фактов, о которых сообщили в обращении родители.

Добавим

В ответ орган управления образования сообщил, что учебное заведение было принято в его подчинение в январе 2021 года. Поэтому тогда же руководителю учебного заведения рекомендовали подтвердить уровень владения государственным языком, учитывая, что документ, удостоверяющий уровень владения государственным языком, подается лицом до избрания или назначения на должность.

Однако, по состоянию на апрель 2025 года, директор не предоставила государственный сертификат об уровне владения государственным языком. По результатам аттестации в апреле 2025 года было установлено ее несоответствие занимаемой должности директора заведения. Как следствие она была уволена приказом начальника органа управления образования.

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