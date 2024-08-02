В Затоке в Одесской области разогрелся очередной языковой конфликт. Работник местного кафе выгнал из заведения женщину, потому что она просила обслуживать ее на украинском. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение посетительницы Валерии Яськив в Facebook.

Детали

Яськив рассказала, что событие произошло 30 июля в заведении с названием BurgerZ. Женщина хотела сделать заказ, в ответ ей ответили на русском. По просьбе женщины общаться с ней на украинском ее попросили покинуть заведение.

Яськив вышла и вызвала правоохранителей, которые составили административный протокол.

На мою просьбу к работникам полиции сделать предупреждение заведения об их обслуживании полиция реагировала неохотно, но вместе с ними я зашла в заведение Z, из которого нас вместе с работниками полиции снова выгнали указав, что это «частная собственность», на улице мы разговаривать с владельцем заведения, который агрессивно защищал русский язык и сказал, что никогда ни он ни его семья (которая вся работает в этом заведении) не перейдут на государственный - рассказала женщина.

Также она рассказала, что в заведении звучала громкая русскоязычная музыка, меню для посетителей тоже было написано не на государственном языке.

Представительница Уполномоченного по защите государственного языка в Одесской области Ярослава Витко-Присяжнюк отреагировала на языковой скандал. Она рассказала, что разговаривала с женщиной, языковые права которой были нарушены, правоохранителями области, которые повторно посетили заведение и встретились с владельцами.

По результатам жалобы и приказом Уполномоченного начаты меры государственного контроля по соблюдению языкового закона владелицей этого заведения. Будут приняты все необходимые меры реагирования, а также проведена дополнительная информационно-разъяснительная работа с представителями сферы обслуживания Одесской области -указала Витко-Присяжнюк.

Она в очередной раз наносила, что нарушение прав граждан на получение информации на государственном языке недопустимо.

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