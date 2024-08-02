Национальная комиссия по стандартам государственного языка одобрила текст стандарта «Украинский язык как иностранный. Уровни А1-С2». Стандарт станет основой для преподавания, создания учебников и тестов по украинскому языку как иностранному, сообщили в комиссии, пишет УНН.

Детали

«31 июля 2024 года Национальная комиссия по стандартам государственного языка одобрила текст стандарта государственного языка «Украинский язык как иностранный. Уровни общего владения А1 - С2», - сообщили в комиссии.

Создание этого стандарта, как отмечается, «было основательным, кропотливым, тщательным и достаточно длительным процессом, который теперь вышел на завершающую стадию». «Впереди - процедура согласования и государственной регистрации стандарта государственного языка как нормативного документа, что также станет для Министерства юстиции Украины первым опытом такой работы, ведь языковых стандартов органы власти в Украине еще не регистрировали», - указали в учреждении.

«Убеждены, что стандарт государственного языка «Украинский язык как иностранный. Уровни общего владения А1 - С2« будет надежной основой для тех, кто преподает украинский язык во всем мире, составляет учебники и пособия, создает тесты по украинскому языку как иностранному, разрабатывает учебные программы, организует школы и курсы для всех желающих изучить украинский язык», - отметили в комиссии.

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