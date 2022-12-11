Украинский язык стал трендом года на Duolingo

Детали

После полномасштабного российского вторжения в знак солидарности с украинцами, его начали учить 1,3 млн. человек. На платформе Duolingo заинтересованность украинским достигла пика в конце марта и остается стабильной до конца 2022 года.

Украинский язык быстрее всего развивался в странах, далеких от войны, в частности в Аргентине, Японии и Вьетнаме, а также среди соседей Украины.

Страны, принимающие наибольшее количество украинских беженцев, наблюдали значительный рост: за шесть месяцев после вторжения количество изучающих украинский язык выросло на 1651% по сравнению с прошлым годом в Германии, на 1615% в Польше и на 1515% в Чехии.

Страны с наибольшим ростом людей, изучающих украинский язык в 2022 году:

1. Ирландия 2229%

2. Германия 1651%

3. Польша 1615%

4. Нидерланды 1590%

5. Чехия 1513%