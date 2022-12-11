Українська мова стала трендом року на Duolingo
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Найпопулярніша програма для вивчення мов у світі Duolingo у своєму річному звіті повідомила, що українська стала трендом серед тих, хто вивчає у 2022 році, пише УНН.
Деталі
Після повномасштабного російського вторгнення на знак солідарності з українцями мову почали вивчати 1,3 млн осіб. На платформі Duolingo зацікавленість українською мовою досягла піку наприкінці березня і залишається стабільною до кінця 2022 року.
Українська мова найшвидше розвивалася в країнах, далеких від війни, зокрема в Аргентині, Японії та В'єтнамі, а також серед сусідів України.
Країни, які приймають найбільшу кількість українських біженців, спостерігали значне зростання: за шість місяців після вторгнення кількість тих, хто вивчає українську мову, зросла на 1651% порівняно з минулим роком у Німеччині, на 1615% у Польщі та на 1515% у Чехії.
Країни з найбільшим зростанням людей, які вивчають українську мову у 2022 році:
1. Ірландія 2229%
2. Німеччина 1651%
3. Польща 1615%
4. Нідерланди 1590%
5. Чехія 1513%