Языковой омбудсмен поднял тему обучения 600 тысяч украинских детей за рубежом на родном языке

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень обсудил с представителями Всемирного конгресса украинцев (ВКУ) вопрос комплексного обеспечения государственным языком образовательного процесса для более 600 тысяч украинских детей, которые постоянно или временно проживают за пределами Украины. Об этом языковой омбудсмен сообщил в Facebook, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что от ВКУ в рабочей встрече приняли участие директор Миссии ВКУ в Украине Сергей Касянчук и глава комиссии ВКУ по образованию и воспитанию, член Управы Всемирной федерации украинских женских организаций Люба Любчик.

Стороны отметили необходимость усилить деятельность всех органов государственной власти, прежде всего МОН и МИД, в этом направлении и согласились, что наиболее эффективным механизмом координации работы по обеспечению образовательного процесса на украинском языке стало бы создание специальной правительственной координационной рабочей группы.

В наших силах обеспечить развитие украинского языка за рубежом и воспитать патриота нашего государства. Совместными усилиями - к конкретным результатам, - отметил Тарас Кремень.

Напомним

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь встретился с переводчицей жестового языка с "Евровидения" Екатериной Заботкиной, чтобы обсудить обеспечение доступа к информации и услугам на украинском жестовом языке для людей с недостатками слуха.