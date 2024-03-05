Мовний омбудсмен порушив тему навчання 600 тисяч українських дітей за кордоном рідною мовою
Київ • УНН
Мовний омбудсмен обговорив з представниками Світового конгресу українців (СКУ) забезпечення освіти українською мовою для понад 600 000 українських дітей, які проживають за кордоном.
Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь обговорив з представниками Світового конгресу українців (СКУ) питання комплексного забезпечення державною мовою освітнього процесу для понад 600 тисяч українських дітей, які постійно або тимчасово проживають за межами України. Про це мовний омбудсмен повідомив у Facebook, пише УНН.
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Зазначається, що від СКУ у робочій зустрічі взяли участь директор Місії СКУ в Україні Сергій Касянчук та очільниця комісії СКУ з освіти та виховання, членкиня Управи Світової федерації українських жіночих організацій Люба Любчик.
Сторони наголосили на необхідності посилити діяльність усіх органів державної влади, насамперед МОН та МЗС, у цьому напрямку та погодились, що найефективнішим механізмом координації роботи із забезпечення освітнього процесу українською мовою стало б утворення спеціальної урядової координаційної робочої групи.
У наших силах забезпечити розвиток української мови за кордоном та виховати патріота нашої держави. Спільними зусиллями - до конкретних результатів,
Нагадаємо
Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь зустрівся з перекладачкою жестової мови з "Євробачення" Катериною Заботкіною, щоб обговорити забезпечення доступу до інформації та послуг українською жестовою мовою для людей з вадами слуху.