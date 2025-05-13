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Директорку освітнього закладу звільнили через російську мову на роботі

Київ • УНН

 • 1586 перегляди

Батьки надали відеодокази спілкування російською директорки українського закладу освіти. Керівниця не підтвердила рівень володіння українською і була звільнена з посади.

Директорку освітнього закладу звільнили через російську мову на роботі

Директорку одного із українських закладів освіти звільнили за спілкування російською. Як повідомила освітня омбудсменка Надія Лещик, спершу батьки надали відеодокази, а згодом керівниця освітнього закладу не підтвердила рівень володіння державною мовою і була звільнена, передає УНН.

Деталі

Як повідомила освітня омбудсменка, колективне звернення про спілкування недержавною мовою керівника освітнього закладу надійшло від батьків.

Батьки, серед яких зокрема військовослужбовці, повідомили, що директор закладу під час виконання посадових обов’язків використовує російську мову, на численні зауваження щодо необхідності використання державної мови не реагує, аргументуючи тим, що їй так зручно спілкуватися. Заявники зазначили, що директор не послуговується державною мовою як під час особистого спілкування зі здобувачами освіти, батьками, працівниками закладу, так і під час заходів, які організовуються у закладі освіти. Також батьки надали відеодокази застосування керівником закладу недержавної мови 

- зазначила Лещик.

Омбудсменка надіслала лист до засновника закладу освіти громади з проханням повідомити, чи підтверджено володіння державною мовою керівником.

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Також Лещик надіслала звернення до Уповноваженого із захисту державної мови з проханням провести перевірку фактів, про які повідомили у зверненні батьки.

Додамо

У відповідь орган управління освіти повідомив, що заклад освіти був прийнятий у його підпорядкування у січні 2021 року. Тому тоді ж керівнику закладу освіти рекомендували підтвердити рівень володіння державною мовою, враховуючи, що документ, який засвідчує рівень володіння державною мовою, подається особою до обрання чи призначення на посаду.

Однак, станом на квітень 2025 року, директор не надала державного сертифіката про рівень володіння державною мовою. За результатами атестації у квітні 2025 року було встановлено її невідповідність займаній посаді директора закладу. Як наслідок вона була звільнена наказом начальника органу управління освіти.

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