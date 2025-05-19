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Последний звонок 2025 года: когда начнутся летние каникулы в школах
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Последний звонок 2025 года: когда начнутся летние каникулы в школах

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Последний звонок 2025 года: когда начнутся летние каникулы в школах

Киев • УНН

 • 15721 просмотра

Учебный год 2024/2025 продлится до 30 июня, но последний звонок в большинстве школ прозвучит 30 или 31 мая. Однако, некоторые школы могут продолжить обучение до конца июня.

Последний звонок 2025 года: когда начнутся летние каникулы в школах

В 2025 году школьный последний звонок традиционно прозвучит в конце мая. Но несмотря на праздничную атмосферу, обучение в некоторых учебных заведениях среднего образования может на этом не завершиться, а продлиться до самого конца июня.

УНН разобрался, когда начнутся летние каникулы в школах разных регионов.

Основная дата последнего звонка: 30 или 31 мая 2025 года

Согласно Постановлению Кабинета Министров №841, учебный год 2024/2025 продлится до 30 июня 2025 года. Однако последний звонок в большинстве школ прозвучит 30 или 31 мая.

Каникулы начнутся с 1 июля и продлятся до 31 августа

В связи с тем, что учебный год может продлиться до конца июня, вполне вероятно, что у некоторых школьников каникулы будут всего два месяца — с 1 июля по 31 августа 2025 года.

Впрочем, такие даты каникул являются рекомендованными, а не обязательными. И как отмечает Кабмин, администрация каждой школы сама будет определять, когда отправлять детей на отдых.

В то же время правительство рекомендует использовать июнь для компенсаторного обучения — из-за сбоев, связанных с воздушными тревогами, отключением света и эпидемиями.

Точные даты определяет педагогический совет школы в зависимости от региона

Ключевые решения принимает педагогический совет учебного заведения. В частности, он определяет:

  • структуру учебного года,
    • продолжительность каникул (не менее 30 дней),
      • форму организации образовательного процесса (очная, дистанционная и т.п.).

        При этом учитываются образовательные потери, ситуация с безопасностью, физическое и психическое состояние учащихся, а также особенности региона.

        Киев

        По данным КГВА, последний звонок прозвучит 30 мая 2025 года. В июне ученики смогут наверстать материал, посетить дополнительные занятия или консультации.

        Днепр

        Для Днепра учебный год 2024-2025 тоже завершится 30 мая. Впрочем, графики могут меняться в соответствии с потребностями школ и местными условиями.

        Харьков

        Такая же ситуация наблюдается и в Харькове. Здесь каникулы начнутся 30 мая. То есть после этого дети пойдут на каникулы, если педагогический совет не примет иное решение.

        Львов

        А вот во Львове ситуация несколько интереснее, ведь в целом каникулы стартуют с 31 мая, впрочем не во всех школах. Некоторые львовские школы решили пойти на каникулы в середине июня, ориентировочно 10-13 числах.

        Одесса

        Здесь каникулы начнутся 30 мая. Об этом, в частности, сообщил директор Департамента образования и науки Одесской областной государственной администрации Александр Лончак в Facebook. Он добавил, что в июне организуется оздоровительная кампания в местах, где позволяют условия безопасности, а также проводятся НМТ, индивидуальные и групповые консультации по предметам и тому подобное.

        Алина Волянская

        Алина Волянская

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