Последний звонок 2025 года: когда начнутся летние каникулы в школах
Киев • УНН
Учебный год 2024/2025 продлится до 30 июня, но последний звонок в большинстве школ прозвучит 30 или 31 мая. Однако, некоторые школы могут продолжить обучение до конца июня.
В 2025 году школьный последний звонок традиционно прозвучит в конце мая. Но несмотря на праздничную атмосферу, обучение в некоторых учебных заведениях среднего образования может на этом не завершиться, а продлиться до самого конца июня.
УНН разобрался, когда начнутся летние каникулы в школах разных регионов.
Основная дата последнего звонка: 30 или 31 мая 2025 года
Согласно Постановлению Кабинета Министров №841, учебный год 2024/2025 продлится до 30 июня 2025 года. Однако последний звонок в большинстве школ прозвучит 30 или 31 мая.
Каникулы начнутся с 1 июля и продлятся до 31 августа
В связи с тем, что учебный год может продлиться до конца июня, вполне вероятно, что у некоторых школьников каникулы будут всего два месяца — с 1 июля по 31 августа 2025 года.
Впрочем, такие даты каникул являются рекомендованными, а не обязательными. И как отмечает Кабмин, администрация каждой школы сама будет определять, когда отправлять детей на отдых.
В то же время правительство рекомендует использовать июнь для компенсаторного обучения — из-за сбоев, связанных с воздушными тревогами, отключением света и эпидемиями.
Точные даты определяет педагогический совет школы в зависимости от региона
Ключевые решения принимает педагогический совет учебного заведения. В частности, он определяет:
- структуру учебного года,
- продолжительность каникул (не менее 30 дней),
- форму организации образовательного процесса (очная, дистанционная и т.п.).
При этом учитываются образовательные потери, ситуация с безопасностью, физическое и психическое состояние учащихся, а также особенности региона.
Киев
По данным КГВА, последний звонок прозвучит 30 мая 2025 года. В июне ученики смогут наверстать материал, посетить дополнительные занятия или консультации.
Днепр
Для Днепра учебный год 2024-2025 тоже завершится 30 мая. Впрочем, графики могут меняться в соответствии с потребностями школ и местными условиями.
Харьков
Такая же ситуация наблюдается и в Харькове. Здесь каникулы начнутся 30 мая. То есть после этого дети пойдут на каникулы, если педагогический совет не примет иное решение.
Львов
А вот во Львове ситуация несколько интереснее, ведь в целом каникулы стартуют с 31 мая, впрочем не во всех школах. Некоторые львовские школы решили пойти на каникулы в середине июня, ориентировочно 10-13 числах.
Одесса
Здесь каникулы начнутся 30 мая. Об этом, в частности, сообщил директор Департамента образования и науки Одесской областной государственной администрации Александр Лончак в Facebook. Он добавил, что в июне организуется оздоровительная кампания в местах, где позволяют условия безопасности, а также проводятся НМТ, индивидуальные и групповые консультации по предметам и тому подобное.