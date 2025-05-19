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Останній дзвінок 2025 року: коли почнуться літні канікули у школах
12:24 • 21981 перегляди

Останній дзвінок 2025 року: коли почнуться літні канікули у школах

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Останній дзвінок 2025 року: коли почнуться літні канікули у школах

Київ • УНН

 • 21979 перегляди

Навчальний рік 2024/2025 триватиме до 30 червня, але останній дзвоник у більшості шкіл пролунає 30 або 31 травня. Проте, деякі школи можуть продовжити навчання до кінця червня.

Останній дзвінок 2025 року: коли почнуться літні канікули у школах

У 2025 році шкільний останній дзвоник традиційно пролунає наприкінці травня. Та попри святкову атмосферу, навчання в деяких навчальних закладах середньої освіти може на цьому не завершитися, а тривати до самого кінця червня.

УНН розібрався коли почнуться літні канікули в школах різних регіонів.

Основна дата останнього дзвоника: 30 або 31 травня 2025 року

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів №841, навчальний рік 2024/2025 триватиме до 30 червня 2025 року. Проте останній дзвоник у більшості шкіл пролунає 30 або 31 травня.

Канікули розпочнуться з 1 липня та триватимуть до 31 серпня

З тим, що навчальний рік може тривати до кінця червня, цілком ймовірно, що в деяких школярів канікули будуть лише два місяці — з 1 липня по 31 серпня 2025 року.

Втім, такі дати канікул є рекомендованими, а не обовʼязковими. І як зазначає Кабмін, адміністрація кожної школи сама буде визначати, коли відправляти дітей на відпочинок.

Водночас уряд рекомендує використовувати червень для компенсаторного навчання — через збої, пов’язані з повітряними тривогами, відключенням світла та епідеміями.

Точні дати визначає педагогічна рада школи залежно від регіону

Ключові рішення приймає педагогічна рада закладу освіти. Зокрема, вона визначає:

  • структуру навчального року,
    • тривалість канікул (не менше 30 днів),
      • форму організації освітнього процесу (очна, дистанційна тощо).

        При цьому враховуються освітні втрати, безпекова ситуація, фізичний та психічний стан учнів, а також особливості регіону.

        Київ

        За даними КМВА, останній дзвоник пролунає 30 травня 2025 року. У червні учні зможуть надолужити матеріал, відвідати додаткові заняття або консультації.

        Дніпро

        Для Дніпра навчальний рік 2024-2025 теж завершиться 30 травня. Втім, графіки можуть змінюватися відповідно до потреб шкіл та місцевих умов.

        Харків

        Така ж ситуація спостерігається і у Харкові. Тут канікули розпочнуться 30 травня. Тобто після цього діти підуть на канікули, якщо педагогічна рада не прийме інше рішення.

        Львів

        А от у Львові ситуація дещо цікавіша, адже загалом канікули стартують з 31 травня, втім не у всіх школах. Деякі львівські школи вирішили піти на канікули в середині червня, орієнтовно 10-13 числах.

        Одеса

        Тут канікули розпочнуться 30 травня. Про це, зокрема, повідомив директор Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації Олександр Лончак у Facebook. Він додав, що у червні організовується оздоровча кампанія в місцях, де дозволяють умови безпеки, а також проводяться НМТ, індивідуальні та групові консультації з предметів тощо.

        Аліна Волянська

        Аліна Волянська

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