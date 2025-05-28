Минобразования презентовало путеводитель для родителей по оцениванию в НУШ
Киев • УНН
Минобразования разработало путеводитель, чтобы родители лучше понимали систему оценивания в НУШ. Документ объясняет новые подходы к оцениванию и способствует эффективной коммуникации.
Министерство образования и науки Украины разработало специальный путеводитель, который поможет родителям лучше понять систему оценивания в Новой украинской школе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МОН.
Детали
Документ направлен на улучшение взаимодействия между учениками, родителями и учителями, объясняя особенности оценивания в НУШ.
Путеводитель от Минобразования содержит ответы на ключевые вопросы, в частности:
- в чем ценность новых подходов к оцениванию;
- как работает новая система оценивания;
- на что стоит обращать внимание, получая обратную связь;
- о результатах обучения;
- как формирующее оценивание помогает развиваться вашему ребенку;
- какую информацию вам предоставляет свидетельство достижений.
В документе МОН также объясняется, что новое формирующее оценивание предусматривает предоставление детальной обратной связи, которая помогает ребенку понять свои достижения и определить направления для дальнейшего развития.
Итоговое оценивание, в свою очередь, фиксирует результаты обучения на определенном этапе, например, в рамках темы, семестра или года.
Дополнительно
"Оценивание в НУШ: путеводитель для родителей" разработан с целью поддержки родителей в понимании новых подходов к оцениванию и содействия эффективной коммуникации между всеми участниками образовательного процесса.
Справка
Новая украинская школа (НУШ) – это реформа общего среднего образования в Украине, которая предусматривает изменение подходов к обучению и оцениванию учащихся, направленную на развитие компетентностей и личностного потенциала каждого ребенка.
Напомним
В последний раз МОН утверждало новые критерии оценивания учащихся 5-9 классов в августе 2024 года.
В этом году на реализацию проекта было выделено более 2 миллиардов гривен.