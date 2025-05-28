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Минобразования презентовало путеводитель для родителей по оцениванию в НУШ

Киев • УНН

 • 512 просмотра

Минобразования разработало путеводитель, чтобы родители лучше понимали систему оценивания в НУШ. Документ объясняет новые подходы к оцениванию и способствует эффективной коммуникации.

Минобразования презентовало путеводитель для родителей по оцениванию в НУШ

Министерство образования и науки Украины разработало специальный путеводитель, который поможет родителям лучше понять систему оценивания в Новой украинской школе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МОН.

Детали

Документ направлен на улучшение взаимодействия между учениками, родителями и учителями, объясняя особенности оценивания в НУШ.

Путеводитель от Минобразования содержит ответы на ключевые вопросы, в частности:

  •  в чем ценность новых подходов к оцениванию;
    • как работает новая система оценивания;
      • на что стоит обращать внимание, получая обратную связь;
        • о результатах обучения;
          • как формирующее оценивание помогает развиваться вашему ребенку;
            • какую информацию вам предоставляет свидетельство достижений.

              В документе МОН также объясняется, что новое формирующее оценивание предусматривает предоставление детальной обратной связи, которая помогает ребенку понять свои достижения и определить направления для дальнейшего развития.

              Итоговое оценивание, в свою очередь, фиксирует результаты обучения на определенном этапе, например, в рамках темы, семестра или года.

              Дополнительно

              "Оценивание в НУШ: путеводитель для родителей" разработан с целью поддержки родителей в понимании новых подходов к оцениванию и содействия эффективной коммуникации между всеми участниками образовательного процесса.

              Справка

              Новая украинская школа (НУШ) – это реформа общего среднего образования в Украине, которая предусматривает изменение подходов к обучению и оцениванию учащихся, направленную на развитие компетентностей и личностного потенциала каждого ребенка.

              Напомним

              В последний раз МОН утверждало новые критерии оценивания учащихся 5-9 классов в августе 2024 года.  

              В этом году на реализацию проекта было выделено более 2 миллиардов гривен.

              Андрей Кулик

              Андрей Кулик

              ОбществоОбразование
              Министерство образования и науки Украины
              Украина
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