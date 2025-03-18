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Шмигаль відзвітував про витрати на проєкт "Нова українська школа"

Київ • УНН

 • 15853 перегляди

Прем'єр-міністр повідомив, що у 2025 році бюджет НУШ становить понад 2 млрд грн. З 2027 року учні зможуть обирати профіль навчання.

Шмигаль відзвітував про витрати на проєкт "Нова українська школа"

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що триває робота над проєктом "Нова українська школа". У цьому році на реалізацію цього проєкту було виділено понад 2 мільярди гривень.

Передає УНН із посиланням на офіційну сторінку прем'єр-міністра України.

За останні два роки збільшили фінансування цієї реформи на 50%. У 2025 році бюджет НУШ складає понад 2 млрд грн

- пояснив Шмигаль. 

Він також розповів, що зараз створюється база для "Профільної" реформи. З 2027 року учні обиратимуть профіль навчання.

Це шлях до усвідомленого вибору професії

- пояснив Шмигаль.

Також нещодавно урядом було розподілено 500 мільйонів гривень на матеріально-технічне оснащення шкіл. За словами Шмигаля, заклади освіти повинні мати засоби і технології для забезпечення профілювання.

Доповнення

Раніше Шмигаль заявив, що з вересня минулого року понад 100 тисяч дітей повернулися до очного навчання. Виділено рекордну субвенцію на облаштування шкільних укриттів та закупівлю шкільних автобусів українського виробництва.  

Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович розповіла, що уряд готує ще ряд новацій підтримки багатодітних сімей, зокрема щодо підготовки дітей до школи. 

Павло Зінченко

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