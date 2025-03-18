Понад 100 тис. дітей повернули до очного навчання з вересня минулого року - Шмигаль
Київ • УНН
З вересня минулого року понад 100 тисяч дітей повернулися до очного навчання. Цього року виділено 6,2 млрд грн на облаштування укриттів та 1,6 млрд грн на шкільні автобуси.
З вересня минулого року понад 100 тис. дітей повернулися до очного навчання. Виділено рекордну субвенцію на облаштування шкільних укриттів та закупівлю шкільних автобусів українського виробництва. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН.
Понад 100 тис. дітей повернули до очного навчання з вересня минулого року. Прагнемо довести цей показник до 300 тисяч,
Також прем’єр-міністр повідомив, що цього року передбачили рекордні 6,2 млрд грн субвенції на облаштування шкільних укриттів.
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1,6 млрд грн виділили на закупівлю понад 600 шкільних автобусів. Діти з усіх куточків України матимуть нормальний доступ до освіти. Для нас це принципова позиція. Закуповуємо автобуси українського виробництва й розвиваємо вітчизняний автопром, - зазначив Шмигаль.
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