Понад 100 тис. дітей повернули до очного навчання з вересня минулого року - Шмигаль

З вересня минулого року понад 100 тис. дітей повернулися до очного навчання. Виділено рекордну субвенцію на облаштування шкільних укриттів та закупівлю шкільних автобусів українського виробництва. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН.



Понад 100 тис. дітей повернули до очного навчання з вересня минулого року. Прагнемо довести цей показник до 300 тисяч, - йдеться у повідомленні.

Також прем’єр-міністр повідомив, що цього року передбачили рекордні 6,2 млрд грн субвенції на облаштування шкільних укриттів.

На минулому засіданні розподілили понад 3,8 млрд грн між громадами для реалізації 60-ти проєктів. Незабаром спрямуємо нові кошти на місця, щоб наші діти були в безпеці - додав він.

1,6 млрд грн виділили на закупівлю понад 600 шкільних автобусів. Діти з усіх куточків України матимуть нормальний доступ до освіти. Для нас це принципова позиція. Закуповуємо автобуси українського виробництва й розвиваємо вітчизняний автопром, - зазначив Шмигаль.

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