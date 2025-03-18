Более 100 тыс. детей вернули к очному обучению с сентября прошлого года - Шмыгаль
Киев • УНН
С сентября прошлого года более 100 тысяч детей вернулись к очному обучению. В этом году выделено 6,2 млрд грн на обустройство укрытий и 1,6 млрд грн на школьные автобусы.
С сентября прошлого года более 100 тыс. детей вернулись к очному обучению. Выделена рекордная субвенция на обустройство школьных укрытий и закупку школьных автобусов украинского производства. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.
Более 100 тыс. детей вернули к очному обучению с сентября прошлого года. Стремимся довести этот показатель до 300 тысяч,
Также премьер-министр сообщил, что в этом году предусмотрели рекордные 6,2 млрд грн субвенции на обустройство школьных укрытий.
На прошлом заседании распределили более 3,8 млрд грн между общинами для реализации 60-ти проектов. Вскоре направим новые средства на места, чтобы наши дети были в безопасности
1,6 млрд грн выделили на закупку более 600 школьных автобусов. Дети со всех уголков Украины будут иметь нормальный доступ к образованию. Для нас это принципиальная позиция. Закупаем автобусы украинского производства и развиваем отечественный автопром, - отметил Шмыгаль.
Кабмин направит почти 207 млн гривен гранта от Всемирного банка на проект трансформации медицинской системы в Украине - Шмыгаль14.03.25, 15:01 • 14285 просмотров