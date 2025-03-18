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Более 100 тыс. детей вернули к очному обучению с сентября прошлого года - Шмыгаль

Киев • УНН

 • 46177 просмотра

С сентября прошлого года более 100 тысяч детей вернулись к очному обучению. В этом году выделено 6,2 млрд грн на обустройство укрытий и 1,6 млрд грн на школьные автобусы.

Более 100 тыс. детей вернули к очному обучению с сентября прошлого года - Шмыгаль

С сентября прошлого года более 100 тыс. детей вернулись к очному обучению. Выделена рекордная субвенция на обустройство школьных укрытий и закупку школьных автобусов украинского производства. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

Более 100 тыс. детей вернули к очному обучению с сентября прошлого года. Стремимся довести этот показатель до 300 тысяч,

 - говорится в сообщении.

Также премьер-министр сообщил, что в этом году предусмотрели рекордные 6,2 млрд грн субвенции на обустройство школьных укрытий.

На прошлом заседании распределили более 3,8 млрд грн между общинами для реализации 60-ти проектов. Вскоре направим новые средства на места, чтобы наши дети были в безопасности

- добавил он.

1,6 млрд грн выделили на закупку более 600 школьных автобусов. Дети со всех уголков Украины будут иметь нормальный доступ к образованию. Для нас это принципиальная позиция. Закупаем автобусы украинского производства и развиваем отечественный автопром, - отметил Шмыгаль.

Кабмин направит почти 207 млн гривен гранта от Всемирного банка на проект трансформации медицинской системы в Украине - Шмыгаль14.03.25, 15:01 • 14285 просмотров

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