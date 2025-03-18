Более 100 тыс. детей вернули к очному обучению с сентября прошлого года - Шмыгаль

С сентября прошлого года более 100 тыс. детей вернулись к очному обучению. Выделена рекордная субвенция на обустройство школьных укрытий и закупку школьных автобусов украинского производства. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.



Более 100 тыс. детей вернули к очному обучению с сентября прошлого года. Стремимся довести этот показатель до 300 тысяч,

Также премьер-министр сообщил, что в этом году предусмотрели рекордные 6,2 млрд грн субвенции на обустройство школьных укрытий.

На прошлом заседании распределили более 3,8 млрд грн между общинами для реализации 60-ти проектов. Вскоре направим новые средства на места, чтобы наши дети были в безопасности