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Кабмин направит почти 207 млн гривен гранта от Всемирного банка на проект трансформации медицинской системы в Украине - Шмыгаль

Киев • УНН

 • 14285 просмотра

Кабмин направит Минздраву 207 млн грн гранта от Всемирного банка на проект трансформации медицинской системы. Средства пойдут на цифровизацию, инвестиции и эффективное управление.

Кабмин направит почти 207 млн гривен гранта от Всемирного банка на проект трансформации медицинской системы в Украине - Шмыгаль

Кабинет министров направит Министерству здравоохранения почти 207 млн гривен гранта от Всемирного банка на проект трансформации медицинской системы в Украине. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Особое внимание продолжаем уделять здравоохранению. Сегодня выделяем 207 млн гривен гранта от Всемирного банка на проект трансформации медицинской системы в Украине. Эти средства пойдут на инвестиции в повышение способности нашей медицинской системы, инструменты цифровизации и более эффективное управление

- сказал Шмыгаль.

Дополнение

Как сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, правительство направило Министерству здравоохранения средства гранта в сумме 206 млн 671,5 тыс. гривен, которые поступают в соответствии с Соглашением о гранте Целевого фонда многих доноров по поддержке, восстановлению, восстановлению и реформированию Украины между Украиной и Международным банком реконструкции и развития и Международной ассоциацией развития.

Из этой суммы 113 млн 778 тыс. гривен планируется направить на расходы развития, а 92 млн 893,5 тыс. гривен - на расходы потребления.

Напомним

Кабинет министров принял ряд решений, которые ускорят восстановление украинских общин. В частности, дополнительно 5 млрд грн выделено на проект восстановления в 12 областях.

Павел Башинский

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