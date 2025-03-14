Кабмін направить майже 207 млн гривень гранту від Світового банку на проєкт трансформації медичної системи в Україні - Шмигаль
Київ • УНН
Кабмін спрямує МОЗ 207 млн грн гранту від Світового банку на проєкт трансформації медичної системи. Кошти підуть на цифровізацію, інвестиції та ефективне управління.
Кабінет міністрів спрямує Міністерству охорони здоровʼя майже 207 млн гривень гранту від Світового банку на проєкт трансформації медичної системи в Україні. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.
Особливу увагу продовжуємо приділяти охороні здоров’я. Сьогодні виділяємо 207 млн гривень гранту від Світового банку на проєкт трансформації медичної системи в Україні. Ці кошти підуть на інвестиції в підвищення спроможності нашої медичної системи, інструменти цифровізації та більш ефективне управління
Доповнення
Як повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, уряд спрямував Міністерству охорони здоровʼя кошти гранту в сумі 206 млн 671,5 тис. гривень, які надходять відповідно до Угоди про грант Цільового фонду багатьох донорів з підтримки, відновлення, відбудови та реформування України між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку і Міжнародною асоціацією розвитку.
З цієї суми 113 млн 778 тис. гривень планується направити на видатки розвитку, а 92 млн 893,5 тис. гривень - на видатки споживання.
Нагадаємо
Кабінет міністрів ухвалив низку рішень, які пришвидшать відбудову українських громад. Зокрема, додатково 5 млрд грн виділено на проєкт відновлення в 12 областях.