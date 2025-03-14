Кабмін направить майже 207 млн гривень гранту від Світового банку на проєкт трансформації медичної системи в Україні - Шмигаль

Кабінет міністрів спрямує Міністерству охорони здоровʼя майже 207 млн гривень гранту від Світового банку на проєкт трансформації медичної системи в Україні. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

Особливу увагу продовжуємо приділяти охороні здоров’я. Сьогодні виділяємо 207 млн гривень гранту від Світового банку на проєкт трансформації медичної системи в Україні. Ці кошти підуть на інвестиції в підвищення спроможності нашої медичної системи, інструменти цифровізації та більш ефективне управління - сказав Шмигаль.

Доповнення

Як повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, уряд спрямував Міністерству охорони здоровʼя кошти гранту в сумі 206 млн 671,5 тис. гривень, які надходять відповідно до Угоди про грант Цільового фонду багатьох донорів з підтримки, відновлення, відбудови та реформування України між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку і Міжнародною асоціацією розвитку.

З цієї суми 113 млн 778 тис. гривень планується направити на видатки розвитку, а 92 млн 893,5 тис. гривень - на видатки споживання.

Нагадаємо

Кабінет міністрів ухвалив низку рішень, які пришвидшать відбудову українських громад. Зокрема, додатково 5 млрд грн виділено на проєкт відновлення в 12 областях.