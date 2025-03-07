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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Уряд виділив додаткові 5 млрд грн на проекти відновлення в 12 областях: куди підуть кошти

Київ • УНН

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Кабмін ухвалив рішення про виділення додаткових коштів на відновлення громад. Гроші підуть на ремонт лікарень, шкіл та інфраструктури.

Уряд виділив додаткові 5 млрд грн на проекти відновлення в 12 областях: куди підуть кошти

Кабінет міністрів ухвалив низку рішень, які пришвидшать відбудову українських громад. Зокрема, додатково 5 млрд грн виділено на проєкт відновлення в 12 областях. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, пише УНН.

Шмигаль розповів про рішення, які ухвалив уряд:

⦁ додаткові 5 млрд грн виділено на проєкт відновлення в 12 областях. Мова йде про 150 проєктів у межах спільної програми з ЄІБ. Це ремонти та будівництво лікарень, шкіл, дитячих садочків. Це відновлення водопостачання, енергоефективність;

⦁ 5,2 млрд грн спрямовано на експериментальний проєкт комплексного відновлення п’яти населених пунктів. Бородянка на Київщині. Тростянець на Сумщині. Циркуни на Харківщині. Посад-Покровське на Херсонщині та Ягідне на Чернігівщині. Більш ніж 5 млрд грн підуть на капітальний ремонт та будівництво нового житла в цих громадах. Будемо відновлювати та модернізувати тепло-, газо- і водопостачання. Буде здійснена реконструкція транспортної та соціальної інфраструктури;

⦁ ще 3,3 млрд грн розподілено для особливо важливих проєктів у сфері медицини. Зокрема, кошти підуть на відновлення Охматдиту, на інститут раку в Києві, на центр ендокринної хірургії, на дитячу кардіологію в Києві, на розвиток університетської медицини та інші вкрай важливі проєкти. Розподіл коштів відбувається в межах реформи публічних інвестицій;

⦁ ухвалено рішення, яке дозволить Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) передати більш ніж 1,8 млрд грн на відновлення України.

Уряд виділив 2,7 млрд грн на відновлення низки населених пунктів у прифронтових регіонах13.08.24, 13:02 • 29011 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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