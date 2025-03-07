Уряд виділив додаткові 5 млрд грн на проекти відновлення в 12 областях: куди підуть кошти
Київ • УНН
Кабмін ухвалив рішення про виділення додаткових коштів на відновлення громад. Гроші підуть на ремонт лікарень, шкіл та інфраструктури.
Кабінет міністрів ухвалив низку рішень, які пришвидшать відбудову українських громад. Зокрема, додатково 5 млрд грн виділено на проєкт відновлення в 12 областях. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, пише УНН.
Шмигаль розповів про рішення, які ухвалив уряд:
⦁ додаткові 5 млрд грн виділено на проєкт відновлення в 12 областях. Мова йде про 150 проєктів у межах спільної програми з ЄІБ. Це ремонти та будівництво лікарень, шкіл, дитячих садочків. Це відновлення водопостачання, енергоефективність;
⦁ 5,2 млрд грн спрямовано на експериментальний проєкт комплексного відновлення п’яти населених пунктів. Бородянка на Київщині. Тростянець на Сумщині. Циркуни на Харківщині. Посад-Покровське на Херсонщині та Ягідне на Чернігівщині. Більш ніж 5 млрд грн підуть на капітальний ремонт та будівництво нового житла в цих громадах. Будемо відновлювати та модернізувати тепло-, газо- і водопостачання. Буде здійснена реконструкція транспортної та соціальної інфраструктури;
⦁ ще 3,3 млрд грн розподілено для особливо важливих проєктів у сфері медицини. Зокрема, кошти підуть на відновлення Охматдиту, на інститут раку в Києві, на центр ендокринної хірургії, на дитячу кардіологію в Києві, на розвиток університетської медицини та інші вкрай важливі проєкти. Розподіл коштів відбувається в межах реформи публічних інвестицій;
⦁ ухвалено рішення, яке дозволить Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) передати більш ніж 1,8 млрд грн на відновлення України.
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