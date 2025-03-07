Правительство выделило дополнительные 5 млрд грн на проекты восстановления в 12 областях: куда пойдут средства
Киев • УНН
Кабмин принял решение о выделении дополнительных средств на восстановление общин. Деньги пойдут на ремонт больниц, школ и инфраструктуры.
Кабинет министров принял ряд решений, которые ускорят восстановление украинских общин. В частности, дополнительно выделено 5 млрд грн на проект восстановления в 12 областях. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет УНН.
Шмыгаль рассказал о решениях, которые принял кабинет министров:
⦁ дополнительно 5 млрд грн выделено на проект восстановления в 12 областях. Речь идет о 150 проектах в рамках совместной программы с ЕИБ. Это ремонты и строительство больниц, школ, детских садов. Это восстановление водоснабжения, энергоэффективность;
⦁ 5,2 млрд грн направлено на экспериментальный проект комплексного восстановления пяти населенных пунктов. Бородянка на Киевщине. Тростянец на Сумщине. Циркуны на Харьковщине. Посад-Покровское на Херсонщине и Ягидное на Черниговщине. Более чем 5 млрд грн пойдут на капитальный ремонт и строительство нового жилья в этих общинах. Будем восстанавливать и модернизировать тепло-, газо- и водоснабжение. Будет осуществлена реконструкция транспортной и социальной инфраструктуры;
⦁ еще 3,3 млрд грн распределено для особенно важных проектов в сфере медицины. В частности, средства пойдут на восстановление Охматдита, на институт рака в Киеве, на центр эндокринной хирургии, на детскую кардиологию в Киеве, на развитие университетской медицины и другие крайне важные проекты. Распределение средств происходит в рамках реформы публичных инвестиций;
⦁ принято решение, которое позволит Агентству по розыску и управлению активами (АРМА) передать более чем 1,8 млрд грн на восстановление Украины.
Правительство выделило 2,7 млрд грн на восстановление ряда населенных пунктов в прифронтовых регионах13.08.24, 13:02 • 29011 просмотров