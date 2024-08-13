Правительство выделило 2,7 млрд грн на восстановление ряда населенных пунктов в прифронтовых регионах

Кабинет министров принял решение выделить 2,7 млрд грн для восстановления прифронтовых городков на Черниговщине, Херсонщине, Харьковщине и Сумщине. Как пишет УНН, об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.

На прошлом заседании в Черниговской области поручил Министерству инфраструктуры безотлагательно проработать вопрос выделения 2,7 млрд грн на экспериментальный проект восстановления ряда населенных пунктов в прифронтовых регионах - сказал Шмыгаль.

Он рассказал, что речь идет, в частности, о Ягодном на Черниговщине, Посад-Покровском на Херсонщине, Циркунах на Харьковщине, Тростянце на Сумщине.

Сегодня уже принимаем непосредственное решение о выделении этих средств, что ускорит комплексное восстановление этих громад для скорейшего возвращения людей и развития локальной экономики. Другим постановлением привлекаем к реализации экспериментальных проектов ОВА как заказчиков строительства - добавил он.

По словам премьера, сегодня правительство обновит Стратегию государственного регионального развития на 2021-2027 годы.

Актуализируем ее, учитывая вызовы войны и рекомендации Европейского Союза. Ставим перед собой ряд амбициозных целей - отметил он.

В частности:

создать условия для возвращения украинцев домой; восстановить и построить инфраструктуру

интегрировать наших защитников в социум общин; повысить институциональную и финансовую; способность органов местного самоуправления; синхронизировать политики регионального развития и другие отраслевые политики.

Он добавил, что на основе обновленной Стратегии регионы будут готовить собственные стратегические документы. Правительство и профильное министерство будут максимально помогать.

Напомним

Жители прифронтовых территорий отныне могут получать компенсации за уничтоженное жилье по программе еВідновлення. Комиссиям органов местного самоуправления в общинах из зоны активных боевых действий предоставили возможность рассматривать заявления от граждан чье жилье было уничтожено из-за агрессии рф.

Прифронтові регіони отримають 55 млн доларів допомоги від міжнародних партнерів для проходження зими