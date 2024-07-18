Уязвимые категории населения прифронтовых территорий получат поддержку от международных партнеров в виде помощи в оплате коммунальных услуг и обеспечены бытовым топливом на 55 миллионов долларов. Об этом сообщили в Минреинтеграции, передает УНН.

Детали

Речь идет о программах Украинского гуманитарного фонда (UHF) по поддержке ВПЛ и жителей прифронтовых территорий в течение отопительного сезона 2024/2025 годов.

Помощь получат только уязвимые категории населения прифронтовых территорий на зимний период.

По данным Минреинтеграции, планируется такая помощь:

бытовое топливо: в натуральной форме или в денежном эквиваленте;

помощь в оплате коммунальных услуг.



Помощь на коммунальные услуги смогут получить:

ВПЛ, которые проживают за пределами мест временного проживания (МТП);

лица, потерявшие одного из кормильцев;



лица, не имеющие минимального уровня заработка;



многодетные семьи.



Сообщается, что на финансирование помощи по коммунальным услугам для уязвимых слоев населения прифронтовых территорий будет направлено 50 миллионов долларов.

Также указанная программа предусматривает поддержку МТП для переселенцев: ремонт, теплоизоляцию, закупку бойлеров, генераторов и тому подобное. На это будет направлено около 5 миллионов долларов США.

Кроме того, в течение зимнего периода МТП обеспечат твердым бытовым топливом.

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