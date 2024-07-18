Киев • УНН
Международные партнеры выделят $55 млн для поддержки уязвимых категорий населения прифронтовых территорий на зиму. Средства пойдут на оплату коммунальных услуг, обеспечение топливом и поддержку мест временного проживания переселенцев.
Уязвимые категории населения прифронтовых территорий получат поддержку от международных партнеров в виде помощи в оплате коммунальных услуг и обеспечены бытовым топливом на 55 миллионов долларов. Об этом сообщили в Минреинтеграции, передает УНН.
Детали
Речь идет о программах Украинского гуманитарного фонда (UHF) по поддержке ВПЛ и жителей прифронтовых территорий в течение отопительного сезона 2024/2025 годов.
Помощь получат только уязвимые категории населения прифронтовых территорий на зимний период.
По данным Минреинтеграции, планируется такая помощь:
Помощь на коммунальные услуги смогут получить:
Сообщается, что на финансирование помощи по коммунальным услугам для уязвимых слоев населения прифронтовых территорий будет направлено 50 миллионов долларов.
Также указанная программа предусматривает поддержку МТП для переселенцев: ремонт, теплоизоляцию, закупку бойлеров, генераторов и тому подобное. На это будет направлено около 5 миллионов долларов США.
Кроме того, в течение зимнего периода МТП обеспечат твердым бытовым топливом.
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