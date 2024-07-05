Министерству обороны, Минэнерго и другим министерствам и ведомствам поручено проработать вопрос учета и расчетов за потребленную электроэнергию военными формированиями на Донетчине. То же самое будет касаться и других прифронтовых областей. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время выездного заседания в Донецкой области, передает УНН.

Бесперебойное электроснабжение для наших военных. Министерству обороны, Минэнерго и другим министерствам и ведомствам поручено проработать вопрос учета и расчетов за потребленную электроэнергию военными формированиями на Донетчине. То же самое будет касаться и других прифронтовых областей - сообщил Шмыгаль.

Также он сообщил, что в условиях полномасштабной войны в Донецкой области сложилась критическая ситуация с водоснабжением.

"Нужны оперативные меры, чтобы обеспечить людей водой. Министерству защиты окружающей среды в кратчайшие сроки следует разработать алгоритм реализации соответствующего экспериментального проекта. Речь идет о максимальном упрощении строительства артезианских и других типов скважин", - рассказал Шмыгаль.

Шмыгаль поручил Минобороны проинформировать правительство о финансировании строительства фортификаций

По его словам, по состоянию на сейчас в Донецкой области уже действует тысяча скважин, которые обеспечивают водой 65% населения. Еще 50 скважин планируется обустроить в ближайшее время.

Кроме того, он отметил, что подготовка к зиме вблизи линии фронта - это большой вызов, над которым активно работают.

"Во многих громадах древесина является основным средством для обогрева помещений. Поэтому Минприроды получает поручение разработать нормативно-правовой акт, который даст "зеленый свет" для самостоятельной заготовки древесины жителями населенных пунктов. Эта процедура должна быть четко регламентирована, чтобы люди смогли заготовить достаточно дров без вреда для наших лесов", - сообщил премьер.

Также по его словам, министерству энергетики, Минэкономики, Минфину совместно с вице-премьер-министром - министром по вопросам реинтеграции срочно наработать механизм распределения гуманитарной помощи в виде сжиженного газа для нужд бытовых потребителей. В частности в Донецкой области.