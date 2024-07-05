Минобороны поручено безотлагательно проинформировать правительство о финансировании строительства фортификационных сооружений согласно утвержденному графику. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время выездного заседания в Донецкой области, передает УНН.

Сегодня заседание Правительства проводим в Донецкой области. Нахожусь здесь с рабочим визитом, чтобы непосредственно на месте изучить проблематику региона. Президент Владимир Зеленский четко подчеркнул, что пребывание министров и других чиновников в прифронтовых областях - это их прямая обязанность - написал Шмыгаль.

Он отметил, что в течение недели министры работали в регионе, чтобы изучить проблемные вопросы.

"И уже есть ряд важных решений и соответствующие поручения министерствам и ведомствам. Спасибо защитникам Украины, которые держат фронт в Донецкой области и в других областях. Благодарен также всем, кто имеет отвагу и ответственность работать, учить, лечить, вести бизнес на прифронтовых территориях", - заявил Шмыгаль.

Премьер-министр Украины сообщил, что дал поручение Минобороны проинформировать о финансировании строительства фортификационных сооружений.

Министерству обороны поручаю безотлагательно проинформировать Правительство о финансировании этого строительства согласно утвержденному графику. С начала года государство выделило 38 млрд грн на возведение защитных рубежей. Надо максимально быстро и качественно использовать эти средства, потому что от этого зависит жизнь бойцов и наша обороноспособность - сообщил Шмыгаль.

По его словам, для усиления обороноспособности и критической логистики Правительство уже выделило почти 2,4 млрд грн на восстановление дорог прифронтовых территорий. "В аграрной сфере мы освободили сельхозпроизводителей от уплаты налога на землю и предоставили скидку на перевозку экспортной продукции. На деоккупированных территориях аграрии также могут получить до 8 тыс. грн безвозвратной помощи на 1 гектар земли", - напомнил Шмыгаль.

Средства на строительство фортификаций были выделены полном объеме - Шмыгаль

По его словам, 81 медучреждение Донетчины имеет договоры на сумму более 1 млрд грн по пакету оказания медицинской помощи населению, которое находится на территории, где ведутся боевые действия.

К сожалению, ряд учреждений здравоохранения вынуждены были релоцироваться. В Киеве остро стоит вопрос их размещения. Поэтому Мининфрастуктуры и Фонду госимущества дается поручение проработать возможность передачи им в аренду недвижимости, принадлежащей "Укрзализныце". Также Минздраву, МКИП и Министерству инфраструктуры поручаю усилить информационную кампанию среди населения о том, что лекарства по программе "Доступные лекарства" можно заказывать и получать через "Укрпочту" - сообщил Шмыгаль.

Шмыгаль отметил, что Министерству образования и Минфину поручено изменить порядок использования субвенций на обустройство укрытий и модернизацию пищеблоков в учебных заведениях.

Средства должны получить все школы независимо от количества учеников, которые там учатся. Это касается прежде всего Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, Харьковской и Николаевской областей - сказал Шмыгаль.

Дополнение

После того, как Президент Владимир Зеленский покритиковал чиновников за то, что некоторые из них не были вблизи фронта по полгода и более премьер-министр Денис Шмыгаль приехал в Донецкую область.

В рамках рабочей поездки в Донецкую область президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по ситуации с безопасностью в регионе с руководством области.

После этого Зеленский заявил, что будет отдельный разговор в Киеве, в частности с чиновникам, которые "должны быть и здесь, и в других местах вблизи фронта - в сложных громадах, где людям нужны немедленные решения. Решения, которых просто из Киева не видно".