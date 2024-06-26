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Зеленський на Донеччині: представив нового командувача Об'єднаних сил

Київ • УНН

 • 21652 перегляди

Президент Зеленський відвідав Донецьку область з військовими керівниками, представив нового командувача Об'єднаних сил Андрія Гнатова, подякував солдатам, обговорив питання безпеки і підтримки і розкритикував деяких чиновників за те, що вони не відвідують прифронтові райони.

Зеленський на Донеччині: представив нового командувача Об'єднаних сил

Президент України Володимир Зеленський повідомив про візит у Донецьку область, спільний з Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським та новим командувачем Об’єднаних сил Андрієм Гнатовим, якого він представив оборонцям на Донеччині. Відповідне відео він розмістив у соцмережах у середу, пише УНН.

Деталі

"Донеччина. Разом із нашими воїнами, разом із Головкомом Сирським та новим командувачем Об’єднаних сил генералом Гнатовим. Представив сьогодні офіційно Андрія Гнатова всім, хто відповідає за оборону на Донеччині. Заслухали доповіді безпосередньо з позицій", - вказав Зеленський.

Зі слів Президента, він "був радий особисто побачити і подякувати нашій 110-й бригаді та 47-й бригаді – абсолютно героїчні, результативні хлопці". Подякував і бойовим медикам.

"Провів тут, на Донеччині, нараду щодо безпеки та підтримки людей – детальну нараду. Багато питань. І щодо забезпечення життя – вода, соціальні питання, евакуація, і щодо допомоги обороні, і щодо відновлення житла", - зазначив Президент.

"І буде окрема розмова в Києві, зокрема з урядовцями, які повинні бути і тут, і в інших місцях поблизу фронту – у складних громадах, де людям потрібні негайні рішення. Рішення, яких просто із Києва не видно. І був здивований, що деякі профільні урядовці не були тут по пів року і більше. Буду робити щодо них відповідні висновки", - зауважив Зеленський.

Зеленський замінив командувача Об’єднаних сил ЗСУ Содоля24.06.24, 20:07 • 45436 переглядiв

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