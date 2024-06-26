Зеленський на Донеччині: представив нового командувача Об'єднаних сил
Київ • УНН
Президент Зеленський відвідав Донецьку область з військовими керівниками, представив нового командувача Об'єднаних сил Андрія Гнатова, подякував солдатам, обговорив питання безпеки і підтримки і розкритикував деяких чиновників за те, що вони не відвідують прифронтові райони.
Президент України Володимир Зеленський повідомив про візит у Донецьку область, спільний з Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським та новим командувачем Об’єднаних сил Андрієм Гнатовим, якого він представив оборонцям на Донеччині. Відповідне відео він розмістив у соцмережах у середу, пише УНН.
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"Донеччина. Разом із нашими воїнами, разом із Головкомом Сирським та новим командувачем Об’єднаних сил генералом Гнатовим. Представив сьогодні офіційно Андрія Гнатова всім, хто відповідає за оборону на Донеччині. Заслухали доповіді безпосередньо з позицій", - вказав Зеленський.
Зі слів Президента, він "був радий особисто побачити і подякувати нашій 110-й бригаді та 47-й бригаді – абсолютно героїчні, результативні хлопці". Подякував і бойовим медикам.
"Провів тут, на Донеччині, нараду щодо безпеки та підтримки людей – детальну нараду. Багато питань. І щодо забезпечення життя – вода, соціальні питання, евакуація, і щодо допомоги обороні, і щодо відновлення житла", - зазначив Президент.
"І буде окрема розмова в Києві, зокрема з урядовцями, які повинні бути і тут, і в інших місцях поблизу фронту – у складних громадах, де людям потрібні негайні рішення. Рішення, яких просто із Києва не видно. І був здивований, що деякі профільні урядовці не були тут по пів року і більше. Буду робити щодо них відповідні висновки", - зауважив Зеленський.
Зеленський замінив командувача Об’єднаних сил ЗСУ Содоля24.06.24, 20:07 • 45436 переглядiв